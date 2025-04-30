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Трамп на митинге в Мичигане. 29 апреля 2025 года
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100 дней хаоса Начало президентского срока в США считается особенно важным периодом. Мировые СМИ подводят итоги для Трампа. Вот список заголовков (очень эмоциональных)

Источник: Meduza
Трамп на митинге в Мичигане. 29 апреля 2025 года
Трамп на митинге в Мичигане. 29 апреля 2025 года
Evelyn Hockstein / Reuters / Scanpix / LETA

29 апреля (по европейскому времени — в ночь с 29-го на 30-е) исполнилось 100 дней с тех пор, как Дональд Трамп во второй раз официально вступил в должность президента США. В американской политической традиции со времен первого срока Франклина Рузвельта (1933–1937) это важнейшая отметка. Считается, что в это время президент располагает наиболее прочным мандатом: победа на выборах еще свежа в памяти, недовольство действующей властью еще не успело накопиться. Именно в первые 100 дней президенты стараются принять наиболее значимые для себя политические решения. Американские медиа всегда отмечают первые 100 дней президентства особыми материалами, призванными показать, к чему стремится новый глава государства, что у него получается и что нет. Вот что они пишут о Трампе.

Что успел сделать Трамп за 100 дней