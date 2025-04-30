100 дней хаоса Начало президентского срока в США считается особенно важным периодом. Мировые СМИ подводят итоги для Трампа. Вот список заголовков (очень эмоциональных)
29 апреля (по европейскому времени — в ночь с 29-го на 30-е) исполнилось 100 дней с тех пор, как Дональд Трамп во второй раз официально вступил в должность президента США. В американской политической традиции со времен первого срока Франклина Рузвельта (1933–1937) это важнейшая отметка. Считается, что в это время президент располагает наиболее прочным мандатом: победа на выборах еще свежа в памяти, недовольство действующей властью еще не успело накопиться. Именно в первые 100 дней президенты стараются принять наиболее значимые для себя политические решения. Американские медиа всегда отмечают первые 100 дней президентства особыми материалами, призванными показать, к чему стремится новый глава государства, что у него получается и что нет. Вот что они пишут о Трампе.
- Financial Times: Трамповские 100 дней хаоса
- The Atlantic: Неустойчивое президентство
- ABC News: У Трампа самый низкий уровень одобрения за 80 лет
- Financial Times: Дональд Трамп сжег свой политический капитал в первые 100 дней
- The Wall Street Journal: После 100 дней у Трампа 2.0 проблемы
- Bloomberg: За первые 100 дней Трампа S&P 500 пережил худшее падение с 1974 года
- Human Rights Watch: Первые 100 дней Трампа — атака на права человека
- Foreign Policy: Первые 100 дней Трампа показали небывалую слабость «сильного лидера»
- Rolling Stone: 100 действий, определивших ужасающие первые 100 дней президентства Трампа
- The Washington Post: Трамп завершает 100 дней исторического провала
- The New York Times: Трамп отмечает 100 дней, демонизируя мигрантов и нападая на оппонентов
- USA Today: Первые 100 дней Трампа поразили меня. Он выполняет свои обещания