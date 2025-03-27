Ученую из России Ксению Петрову, которая работала в Гарвардской медицинской школе, задержали при въезде в США и аннулировали визу, обнаружив в ее багаже незадекларированные образцы эмбрионов лягушек. Теперь Петровой, выступавшей против российско-украинской войны, грозит депортация, рассказал «Агентству» ее друг Андрей Шевцов.

Один из коллег Петровой сообщил «Медиазоне», что она везла в США «внушительную коробку с несколькими холодными блоками, которую явно невозможно было спрятать» и могла случайно допустить ошибку при оформлении таможенной декларации. По закону, утверждает он, за подобное нарушение грозит штраф до 500 долларов, поскольку образцы лягушек в формалине были безопасными и нетоксичными.

Петрову задержали в аэропорту Бостона 16 февраля, когда она возвращалась из Франции. Первой о задержании ученой в фейсбуке рассказала ее подруга Кора Андерсон. Петровой аннулировали визу и сообщили, что депортируют ее в Россию, утверждает Андерсон.

Ученая также заявила подруге, что в России ей может грозить преследование за антивоенную позицию. Как отмечает «Медиазона», в начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Петрова публиковала ссылки на антивоенные видео и петицию с требованием отправить Владимира Путина в отставку.

После задержания Петрову сначала поместили в центр для мигрантов в штате Вермонт, а потом отправили в Луизиану, где она сейчас и находится. По словам Андерсон, ученую содержат в одном помещении с еще 80 женщинами. У Петровой есть адвокат, ей помогают в оформлении новой визы, но этот процесс может затянуться на несколько месяцев, добавила подруга ученой.

Знакомые Петровой не согласны с действиями властей США. Они запустили сбор средств на ее расходы и судебные издержки.

Как сообщала газета The Guardian, в 2023 году США возобновили депортацию в Россию, прерванную вскоре после начала войны в Украине. По данным издания, из США в Россию был выслан мужчина, который бежал от мобилизации и пытался получить убежище. В Соединенные Штаты он попал через Мексику.