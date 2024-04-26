Американские студенты не прекращают акции в поддержку палестинцев. В университетах перекрывают кампусы. Полиция задерживает десятки людей Фотографии

Конная полиция на пропалестинской акции протеста в Техасском университете в Остине, 24 апреля 2024 года Brandon Bell / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

В американских университетах не прекращаются акции против войны в секторе Газа — студенты в кампусах ставят палатки, требуя от США отказаться от любых финансовых связей с Израилем и прекратить поддержку боевых действий, которые идет уже больше полугода. Центром протестов стал Колумбийский университет. На прошлой неделе руководство вуза вызвало полицию, которая арестовала более 100 человек. Потом ситуация обострилась — и еще десятки демонстрантов были задержаны в Йеле, Техасе, Южной Калифорнии и Бостоне. 22 апреля руководство Колумбийского университета объявило об отмене очных занятий. Спустя два дня схему занятий в «гибридном» формате с возможностью дистанционной учебы распространили до конца года, включая выпускные экзамены. Университеты перекрывают кампусы, в Южной Калифорнии отменили главную выпускную церемонию из соображений безопасности, но протесты в других вузах продолжаются.

Палаточный лагерь протестующих в кампусе Калифорнийского университета в Беркли, 22 апреля 2024 года Justin Sullivan / Getty Images

22-летняя студентка старшего курса Кэролайн Сассан во время столкновений с полицейскими в лагере солидарности с жителями сектора Газа в Университете Брауна в Провиденсе, Род-Айленд, 24 апреля 2024 года Sophie Park / The Washington Post / Getty Images

Студенты и преподаватели Университета Нью-Йорка призывают руководство вуза отказаться от связей с Израилем. Они объявили площадь на территории кампуса лагерем солидарности с жителями сектора Газа, 22 апреля 2024 года Andrew Lichtenstein / Corbis / Getty Images

Протест в Колумбийском университете в Нью-Йорке, 24 апреля 2024 года. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал президента университета Немат Минуш Шафик уйти в отставку, если она не может навести порядок «в этом хаосе» Yuki Iwamura / Bloomberg / Getty Images

«Мы не можем допустить, чтобы такого рода ненависть и антисемитизм процветали в наших кампусах, и это необходимо остановить. Те, кто совершает это насилие, должны быть арестованы», — сказал Майк Джонсон в своем выступлении в Колумбийском университете Alex Kent / Getty Images Во время речи Майка Джонсона в Колумбийском университете 24 апреля протестующие освистали его Sarah Yenesel / EPA / Scanpix / LETA

Задержания в студентов в Университете Нью-Йорка, протестующих против войны в секторе Газа и в знак солидарности со студентами Колумбийского университета, 22 апреля 2024 года Fatih Aktas / Anadolu / Getty Images

Демонстранты в лагере в поддержку жителей сектора Газа в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, 24 апреля 2024 года Mario Tama / Getty Images

Студенческая демонстрация в поддержку палестинцев в Техасском университете в Остине, 24 апреля 2024 года Brandon Bell / Getty Images

Полиция штата на акции протестующих в Техасском университете в Остине, 24 апреля 2024 года Jay Janner / Austin Statesman / USA Today Network / Reuters / Scanpix / LETA

Полицейская машина возле перекрытой площади кампуса Университета Нью-Йорка, 24 апреля 2024 года Angela Weiss / AFP / Scanpix / LETA

протесты в американских университетах

В американских университетах продолжаются акции в поддержку палестинцев и антисемитские выступления Администрации запрещают студенческие общества, но это еще больше разжигает конфликт

протесты в американских университетах

В американских университетах продолжаются акции в поддержку палестинцев и антисемитские выступления Администрации запрещают студенческие общества, но это еще больше разжигает конфликт