Американские студенты не прекращают акции в поддержку палестинцев. В университетах перекрывают кампусы. Полиция задерживает десятки людей Фотографии
В американских университетах не прекращаются акции против войны в секторе Газа — студенты в кампусах ставят палатки, требуя от США отказаться от любых финансовых связей с Израилем и прекратить поддержку боевых действий, которые идет уже больше полугода. Центром протестов стал Колумбийский университет. На прошлой неделе руководство вуза вызвало полицию, которая арестовала более 100 человек. Потом ситуация обострилась — и еще десятки демонстрантов были задержаны в Йеле, Техасе, Южной Калифорнии и Бостоне. 22 апреля руководство Колумбийского университета объявило об отмене очных занятий. Спустя два дня схему занятий в «гибридном» формате с возможностью дистанционной учебы распространили до конца года, включая выпускные экзамены. Университеты перекрывают кампусы, в Южной Калифорнии отменили главную выпускную церемонию из соображений безопасности, но протесты в других вузах продолжаются.