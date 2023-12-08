В американских университетах продолжаются акции в поддержку палестинцев и антисемитские выступления Администрации запрещают студенческие общества, но это еще больше разжигает конфликт

Протесты в поддержку запрещенных Колумбийским университетом студенческих организаций, 14 ноября 2023 года Spencer Platt / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

В студенческих сообществах американских университетов — на фоне нападения боевиков ХАМАС на Израиль — до предела накалились споры вокруг ближневосточного конфликта. Студенты пишут открытые письма в защиту палестинцев и выходят на митинги против действий израильской армии в секторе Газа. В некоторых общежитиях на дверях комнат, где живут евреи, появились свастики, а один из профессоров Стэнфорда на лекции заставил израильских студентов встать в угол. В Колумбийском университете Нью-Йорка администрация даже запретила два студенческих сообщества, поддерживающих палестинцев, что вызвало в ответ еще больший протест. «Медуза» рассказывает о происходящем в американских вузах на основе материала The New Yorker и публикаций по этой теме в других СМИ.

Первые реакции студентов в крупных американских университетах на события на Ближнем Востоке последовали сразу вслед за атакой террористов ХАМАС на Израиль и ответной военной операцией ЦАХАЛ в Газе.

Уже в субботу, 7 октября, Комитет солидарности студентов Гарвардского университета с Палестиной опубликовал открытое письмо, в котором полная ответственность за насилие в регионе возлагалась на Израиль. В обращении, которое подписали еще 33 студенческих организации Гарварда, говорилось, что миллионы палестинцев в Газе вынуждены жить в «тюрьме под открытым небом», а виноват в этом только «режим апартеида». Ответа руководства учебного заведения на это письмо не последовало — и в выходные молчание университета раскритиковал его бывший президент Лоуренс Саммерс, а также крупные меценаты. После этого президент Гарварда Клодин Гэй написала, что ни одна студенческая организация не может говорить от имени университета. Вместе с этим она осудила атаку боевиков ХАМАС на Израиль.

Поддержку палестинцам выразили и в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Вскоре после нападения ХАМАС около 20 студенческих групп опубликовали свое открытое письмо, в котором ответственность за войну и жертвы возлагалась не только на «израильское экстремистское правительство», но и на правительства западных стран, включая США, которые «финансируют и поддерживают израильскую агрессию, апартеид и поселенческую колонизацию».

После этого местный активист Адам Гийетт припарковал перед университетским кампусом грузовик, на бортах которого были наклеены имена и фото некоторых авторов письма. Двоим из них, по словам Гийетта, в итоге отказали работодатели, недавно предложившие им место в офисе.

Спустя месяц с открытым письмом выступила группа преподавателей Университета Колумбия. В нем они попросили остановить травлю авторов первого письма и призвали руководство университета «решительно осудить злостное преследование» студентов.

На это обращение ответила третьим письмом большая группа профессоров. Они заявили, что университет не может «терпеть насилие, приводящие к нему высказывания или разжигание ненависти» и осуждает как действия, направленные против палестинских студентов, так и антисемитские акции.

Помимо обмена письмами в университетах начались митинги и акции протеста, а также стали происходить другие инциденты. В Американском университете Вашингтона двери двух комнат, где проживали израильские студенты, изрисовали свастикой и нацистскими лозунгами. В кампусе Колумбийского университета на израильского студента напала 19-летняя девушка с палкой, он получил легкие травмы. В Стэнфордском университете на одной из лекций преподаватель попросил поднять руки еврейских студентов, после чего велел им взять вещи и встать в угол, сказав: «Это то, что делает Израиль с Палестиной».

В начале ноября несколько сотен студентов Колумбийского университета вышли на митинг протеста против израильской военной операции в секторе Газа. Среди прочего они призывали правительство США прекратить помощь Израилю и требовали, чтобы университет принял меры и назвал действия израильских военных геноцидом.

Как писал The New Yorker, во время акции проходивший мимо мужчина, который «не был связан с какой-либо палестинской организацией», начал выкрикивать антисемитские лозунги. В ответ один из организаторов митинга взял в руки мегафон, чтобы остановить его — он утверждает, что, несмотря на довольно радикальные требования митингующих, не хотел получить обвинений в антисемитизме.

На следующий день руководство Колумбийского университета запретило два студенческих , организовавших митинг — «Студенты за справедливость в Палестине» и «Еврейский голос за мир».

Представитель Колумбийского университета в ответе на запрос The New Yorker назвал запрет студенческих сообществ «временной приостановкой, которая предлагает им вернуться к диалогу». Он пояснил, что университет стремится сохранить среду, в которой поощряются дебаты, но обе группы уже ранее получали «многочисленные предупреждения».

В обществе «Студенты за справедливость в Палестине» считают запрет «атакой на свободу слова», призванной отвлечь внимание от «израильского геноцида в отношении палестинского народа», а руководство университета обвиняют в «избирательной цензуре». При этом, отмечает The Guardian, недовольство администрацией университета выражают представители обеих сторон конфликта. Например, сторонники Палестины демонстративно выходили из аудитории во время лекции Хиллари Клинтон в знак протеста против произраильской позиции университета, а еврейские студенты упрекали руководство в недостаточном внимании к антисемитским высказываниям.

По словам профессора израильских и иудаистских исследований Колумбийского университета Йинона Коэна, число антисемитских инцидентов с 7 октября действительно выросло, но первое письмо студенческих групп он к ним не относит. Называть его антисемитским, говорит Коэн, можно только в том случае, если антисемитизм подразумевает резкую критику действий израильского правительства.

В свою очередь профессор антропологии Колумбийского университета Надя Абу Эль-Хадж считает, что руководство вуза в попытках выразить озабоченность пропалестинскими протестами во многом говорит то, что хотят услышать спонсоры. По ее словам, она «была шокирована» тем, как руководство поддалось внешнему давлению». «Речь идет не только о вопросе Палестины. Речь о том, что в следующий раз, когда крупные доноры будут оказывать на вас давление, чтобы вы сделали исключение из академической свободы и активных дебатов, как мы можем быть уверены, что вы отстоите свою позицию?», — говорит Абу Эль-Хадж.

После запрета студенческих обществ группа профессоров Колумбийского университета организовала акцию протеста с требованием восстановить их. Один из организаторов, профессор истории Южной Азии Манан Ахмед, считает, что запрет был несправедливым. «Они сказали, что это сделано для «безопасности студентов». Конечно, еврейские студенты, как и все студенты, заслуживают защиты. Но то, как университет поступил, было сомнительным», — заявил он.

На протестный митинг собрались около 100 студентов. Среди представителей запрещенных обществ, как пишет The New Yorker, были и произраильские протестующие — они держали в руках плакаты с именами и фотографиями заложников, захваченных боевиками ХАМАС. «Мы собрались, чтобы отвергнуть все попытки ограничить или запретить политические выступления в университетском городке», — кричал в мегафон Манан Ахмед.

5 декабря в Конгрессе прошли слушания с участием президентов Гарварда, Пенсильванского университета и Массачусетского технологического института (MIT). Сенаторы раскритиковали руководство учебных заведений за их реакцию на антисемитские призывы и призвали уйти со своих постов. На прямой вопрос, нарушают ли призывы к геноциду евреев кодексы поведения университетов, никто из президентов ответа не дал. «Этот ответ зависит от контекста», — сказала президент Пенсильванского университета Лиз Мэгилл. «Если это касается конкретного человека», — добавила президент Гарварда Клодин Гэй.

После выступления в Конгрессе крупный спонсор Пенсильванского университета, его выпускник Росс Стивенс отозвал грант в размере 100 миллионов долларов. В письме его представителей говорится, что он «потрясен позицией университета в отношении антисемитизма на территории кампуса».

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