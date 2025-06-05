Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран для защиты от «иностранных террористов»

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который восстанавливает запрет на въезд в страну гражданам ряда стран. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Указ стал частью иммиграционной кампании, которую Трамп начал после вступления в должность президента США в 2025 году. Ранее он уже распорядился депортировать в Сальвадор сотни венесуэльцев, которых заподозрили в принадлежности к бандам, а также пытался запретить зачислять некоторых иностранных студентов в университеты.

Теперь Трамп запретил въезд в страну гражданам 12 государств: Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи. Частичные ограничения на въезд также вводятся в отношении граждан еще семи стран — Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана.

В документе ограничения объясняются «защитой США от иностранных террористов и других угроз национальной и общественной безопасности». Указ вступит в силу 9 июня. Визы, выданные до этой даты, продолжат действовать.

Во время первого президентского срока (в 2017–2021 годах) Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам семи стран, жители которых преимущественно исповедуют ислам. Демократ Джо Байден, сменивший республиканца Трампа на посту президента, отменил этот запрет для граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, назвав его «пятном на национальной совести» США.

В марте 2025-го, до вступления Трампа в должность президента во второй раз, газета The New York Times сообщала, что он собирается ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, в том числе России и Беларуси. Reuters также сообщило, что США рассматривают возможность ввести масштабные ограничения на въезд для граждан 41 страны, но Россия в списке агентства не упоминалась.