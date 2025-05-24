Гарварду запретили принимать иностранных студентов. Тысячи уже принятых не знают, что им делать Так Белый дом наказывает старейший и богатейший университет Америки за пропалестинские акции и неподчинение

Один из корпусов Гарвардского университета, 15 апреля 2025 года Erica Denhoff / Icon Sportswire / Getty Images

Власти США исключили Гарвардский университет из программы, которая позволяет учебным заведениям принимать иностранных студентов. Этот шаг резко обострил спор Гарварда с Белым домом, который начался после возвращения Дональда Трампа в президентское кресло. Он и его администрация обвиняют Гарвард в антисемитизме из-за студенческих пропалестинских акций в 2023-2024 годах. Гарвард считает, что власти превышают свои полномочия. Рассказываем о том, как американское правительство борется с учебным заведением, которое на 140 лет старше него.

Гарвард должен рассказать об участии своих студентов в протестах — иначе ему не вернут право приглашать иностранцев

22 мая министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм отозвала у Гарварда — старейшего, богатейшего и одного из престижнейших университетов страны — сертификат на прием иностранных студентов, обвинив его в разжигании насилия и антисемитизма, а также в сотрудничестве с Коммунистической партией Китая.

«Это привилегия, а не право — принимать иностранных студентов и получать выгоду от их более высоких платежей за обучение, чтобы пополнять свои многомиллиардные фонды. У Гарварда было немало возможностей поступить правильно. Он отказался. <…> Пусть это [лишение сертификата] послужит предупреждением всем академическим учреждениям страны», — заявила Ноэм.

Она выполнила свою угрозу, с которой выступила месяцем раньше. В середине апреля министерство внутренней безопасности потребовало от Гарварда передать данные о незаконной деятельности иностранных студентов и их участии в каких бы то ни было акциях протеста. Гарвард, очевидно, этого не сделал, поскольку теперь Ноэм дала университету трое суток, чтобы исправиться. В противном случае, заявила министр, он не восстановит право принимать студентов из-за границы до следующего учебного года.

Акция протеста из-за вмешательства Белого дома в работу Гарварда. 12 апреля 2025 года Erin Clark / The Boston Globe / Getty Images

Администрация Трампа обвинила Гарвард в антисемитизме — и потребовала подчинения и реформ. Гарвард ответил отказом

Гарвард стал одним из многих американских университетов, которые подверглись давлению со стороны второй администрации Дональда Трампа. Причина — акции в поддержку Палестины, которые проходили в кампусах в ответ на Израиля в секторе Газа после атаки террористов ХАМАС и в ряде случаев сопровождались нападками на студентов-евреев.

Республиканцы обвиняли руководство вузов в поддержке антисемитизма. Большой резонанс вызвали слушания в Конгрессе в декабре 2023 года, где на вопрос, нарушают ли призывы к геноциду евреев кодексы поведения университетов, тогдашний президент Гарварда Клодин Гэй ответила, что «это зависит от контекста». Позже она извинилась, но негативная реакция на ее слова, к которой добавились обвинения в плагиате, заставила ее уйти в отставку.

Протестущие против действий администрации Трампа в Гарварде. 1 апреля 2025 года Brett Phelps / The Boston Globe / Getty Images

Новый президент Алан Гарбер в 2024 году создал в Гарварде две рабочие группы: одну по борьбе с антисемитизмом, другую по борьбе с антимусульманскими и антиарабскими предубеждениями — а также внедрил руководство по борьбе с онлайн-преследованием. Но администрация Дональда Трампа, пришедшая к власти в январе 2025 года, объявила, что Гарвард и другие вузы сделали недостаточно, чтобы защитить еврейских студентов. 60 университетов стали объектами расследования на предмет возможных нарушений, «связанных с антисемитскими преследованиями и дискриминацией».

11 апреля власти потребовали от Гарварда изменить правила управления, приема студентов и найма сотрудников. В частности, требовалось сократить влияние преподавателей, которые «более привержены активизму, чем научной деятельности»; отказаться от приема студентов-иностранцев, «враждебных американским ценностям»; зачислять на обучение и на работу без учета «расы, цвета кожи, религии, гендера или национальности». Что еще важно, от Гарварда требовалось согласиться на трехлетний контроль со стороны правительства, который включал бы аудит всего иностранного финансирования вуза.

В случае отказа администрация Трампа пригрозила отозвать федеральные гранты на научные исследования в Гарварде. Однако Алан Гарбер не подчинился. Он заявил, что власти превышают свои полномочия и нарушают поправку к конституции о свободе слова: «Ни одно правительство — независимо от того, какая партия находится у власти — не должно диктовать, чему частные университеты могут учить, кого они могут принимать и нанимать, и какими областями знаний они могут заниматься».

Люди фотографируются возле памятника Джону Гарварду — основателю Гарвардского университета. 17 апреля 2025 года Sophie Park / Getty Images / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Гарвард стал первым элитным университетом США, осудившим требования Белого дома. Другие вузы поддержали его протест. Но обошелся он дорого: власти заморозили федеральное финансирование Гарварда на 2,2 миллиарда долларов (учебное заведение подало в суд, но к разморозке грантов это пока не привело) и начали процесс отмены налоговых льгот. «Возможно, Гарвард должен облагаться налогами как политическая структура, если он продолжит продвигать политическую, идеологическую и вдохновленную террористами „заразу“?» — заявил Трамп.

Гарвард — самый богатый университет в мире. Но даже для него болезненно лишиться государственных грантов

У Гарварда, основанного в 1636 году, есть финансовая подушка (эндаумент), собранная за счет пожертвований за столетия существования. Эндаумент Гарварда крупнейший в мире и составляет 53,2 миллиарда долларов. Кроме того, в этом году вуз выпустил облигации более чем на миллиард долларов и еще собрал больше миллиарда пожертвований. Казалось бы, у Гарварда не должно быть проблем с деньгами, даже если власти не вернут ему финансирование. Но на самом деле это не так.

Частные университеты стараются не тратить основной капитал своих эндаументов. Они вкладывают его в ценные бумаги, недвижимость и другие активы и расходуют обычно только доход от этих вложений. Университетскими «кубышками» управляют профессиональные инвесторы, и «залезать» в эти кубышки не принято, поскольку это может означать сокращение финансирования для будущих поколений студентов. Кроме того, около 70% эндаумента Гарварда вложено в неликвидные активы, которые нельзя быстро продать.

Доходы Гарварда в прошлом году составили 6,5 миллиарда долларов. Основными источниками были пожертвования (45%, из них большая часть пришлась как раз на доходы от инвестирования эндаумента), платежи за образовательные услуги и проживание (21%), а также гранты на исследования от федеральных и нефедеральных властей США (16%). Расходы университета достигли 6,4 миллиарда: 52% было потрачено на оплату работы сотрудников, 17% — на помещения и 19% на закупки товаров и услуг.

Гарвард-колледж — бакалавриат Гарвардского университета — в 2024 году потратил на программы поддержки студентов 260 миллионов долларов. Ту или иную помощь с оплатой обучения получали 55% студентов колледжа; с учетом этого годовая плата за обучение, питание и проживание для них составляла 15 700 долларов. Для сравнения, студенты без стипендий платили за учебу, еду и жилье почти 83 тысячи долларов. По правилам Гарварда, иностранные студенты могут претендовать на финансовую помощь точно так же, как и американские.

Структура доходов Гарварда и их соотношение с расходами показывает, что заморозка федеральных грантов стала чувствительным ударом по бюджету университета. Гарвардская медицинская школа уже начала готовиться к увольнениям, а школа общественного здоровья остановила некоторые исследования и стала сокращать арендуемые площади. Президент университета Алан Гарбер срезал собственную на 25%.

Если университет не сможет вернуть себе возможность принимать иностранцев (в прошлом году их было около 6800 человек, или 27% от всех студентов), его бюджет будет подорван еще больше — и руководству придется решать, на чем экономить.

Протесты против давления на университеты в Нью-Йорке. 17 апреля 2025 года EPA/SARAH YENESEL

«Люди сходят с ума. Никто не знает, что делать». Иностранцам из Гарварда теперь нужно искать другой университет — или уезжать

Решение министерства внутренней безопасности отозвать у Гарварда сертификат на прием иностранцев означает, что университет больше не сможет выдавать студентам и аспирантам документы, нужные для получения визы. Иностранцы, которые уже учатся или ведут исследовательскую работу в Гарварде, должны будут перевестись в другой университет, иначе они потеряют право на пребывание в стране.

Все это вызвало панику в Гарварде. «Люди сходят с ума. Никто не знает, что делать», — заявил The New York Times студент из Уэльса Альфред Уильямсон. Аспирантка из России Мария Кузнецова экстренно рассылает резюме в надежде получить рабочую визу и говорит, что происходящее напомнило ей то, что она переживала в России. Аспирантка из Израиля Гения Лукин заявила, что тактика Белого дома еще больше навредит людям, которые столкнулись с антиизраильскими настроениями в Гарварде.

Кирстен Велд, глава отделения Американской ассоциации университетских профессоров в Гарварде, заявила, что запрет приема иностранцев «уничтожит университет в том виде, в каком мы его знаем». Другой профессор Гарварда посетовал, что многие лаборатории «просто опустеют». По словам президента Американского совета по образованию Теда Митчелла, «мелочный» запрет администрации Трампа может навредить и другим университетам, потому что иностранные студенты будут опасаться поступать и туда тоже. По статистике, в США высшее образование получают около миллиона граждан других стран; они приносят экономике 44 миллиарда долларов каждый год.

Люди во дворе Гарвардского университета. 17 апреля 2025 года Sophie Park / Getty Images / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Представитель Гарварда Джейсон Ньютон назвал отзыв сертификата на прием иностранцев незаконными и заявил, что университет пытается понять, как поддержать своих студентов. Специалисты в области высшего образования считают, что юристы учебного заведения могут оспорить действия властей в суде, так как те проигнорировали собственные правовые процедуры. Гарвард уже обратился в суд с требованием заблокировать запрет на прием иностранцев. Но это не дает гарантии, что суд успеет помочь тысячам студентов Гарварда, которые не знают, что теперь будет.

«Медуза»