The Washington Post: администрация Трампа предлагала Украине принять депортированных из США граждан третьих стран

Администрация Дональда Трампа в конце января 2025 года предлагала украинским властям принять «неопределенное количество» депортированных из США граждан других стран. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на соответствующие документы.

Предложение было передано через высокопоставленного американского дипломата. В документах не говорится, как на него отреагировали в Киеве. Украинский дипломат только сообщил посольству США, что власти Украины дадут ответ после того, как сформируют позицию по этому вопросу.

Двое украинских чиновников, знакомых с ситуацией, рассказали The Washington Post, что эта тема не обсуждалась на высшем уровне. По словам одного из них, ему неизвестно о каких либо «политических требованиях» Вашингтона о приеме депортированных. В публикации уточняется, что Украина не приняла ни одного гражданина из третьей страны, депортированного из США.

The Washington Post называет предложение США «экстраординарным», учитывая, что в Украине продолжаются боевые действия.

Несколько стран, среди которых Сальвадор, Мексика, Коста-Рика и Панама, согласились принять депортированных из США граждан третьих стран. Для получения их согласия администрация Трампа предлагала некоторым из них денежную компенсацию, других же, например, запугивала торговыми пошлинами, отмечает WP.

По информации The Washington Post, администрация Трампа в течение его первого года на посту президента планирует депортировать из страны до одного миллиона нелегальных мигрантов. Эта цифра значительно превышает предыдущий рекорд по депортациям — 400 тысяч человек за год при президентстве Барака Обамы (2009–2017 годы). Опрошенные газетой аналитики называли эту цель нереалистичной, так как для ее исполнения выделено недостаточно финансирования и сотрудников правоохранительных органов.

В середине марта сотни мигрантов, большая часть которых — граждане Венесуэлы, были депортированы из США в Сальвадор по решению администрации Трампа, которая объявила их членами венесуэльской банды Tren de Aragua. В решении о депортации Трамп ссылался на «Закон об иностранных врагах» 1798 года, который использовался только три раза в американской истории и применялся во время войн. Закон позволяет президенту США депортировать уроженцев «вражеской страны» без предварительных разбирательств и только на основании страны их рождения или гражданства.

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