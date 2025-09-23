Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» «террористической организацией»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» «внутренней террористической организацией», сообщается на сайте Белого дома.

В указе «Антифа» названа «военизированной, анархистской организацией», которая «открыто призывает к свержению правительства США, правоохранительных органов и нашей правовой системы». Для достижения этих целей она использует методы «насилия и терроризма по всей стране». Трамп в своем указе обвиняет движение в организации беспорядков, столкновениях с правоохранительными органами, нападениях на сотрудников иммиграционной и таможенной полиций, а также угрозах в адрес политиков и активистов.

Трамп поручил соответствующим ведомствам и агентствам расследовать и пресекать «любые незаконные действия», проводимые «Антифа», или любым человеком, который говорит, что действует от лица движения.

«Антифа» (сокращенно от «антифашист») — это децентрализованное левое движение, выступающее против крайне правых, расистских и фашистских группировок, поясняет BBC News. Это разрозненное, не имеющее лидера объединение, у которого нет списка участников и структуры. Из-за этого остается неясным, как Трамп будет преследовать это движение, отмечает издание. Критики «Антифа» отмечают, что некоторые участники движения отличаются от других левых групп «готовностью прибегать к насилию для достижения своих целей», при этом сами называют это «самообороной».

О планах объявить «Антифа» террористической организацией Трамп заявил 18 сентября — через неделю после того, как был убит консервативный активист .

Дональд Трамп в 2020 году уже предлагал объявить движение «Антифа» террористическим, обвинив его в организации беспорядков, возникших в ходе кампании против полицейского насилия в США после убийства Джорджа Флойда.

Как отмечал политолог и автор телеграм-канала об американской политике One Big Union Ян Веселов, в американском законодательстве нет категории «внутренней террористической организации». «В США не существует списка террористических организаций, действующих внутри страны. Подобный список есть лишь для международных террористических организацией. Поэтому кого и в какие списки собирается включать президент пока не очень понятно», — отмечал Веселов.