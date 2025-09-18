Трамп: «С удовольствием объявляю „Антифа“ крупной террористической организацией»

Президент США Дональд Трамп заявил о новых мерах против левых групп после убийства правого политического активиста , назвав движение «Антифа» «террористической организацией».

«С удовольствием сообщаю многим нашим патриотам США о том, что я объявляю „Антифа“ — больную, опасную, леворадикальную катастрофу — крупной террористической организацией», — написал Трамп в соцсети Truth Social 18 сентября.

Президент США добавил, что «настоятельно рекомендует» провести тщательное расследование источников финансирования антифашистов.

Как таковой организации «Антифа» не существует, есть десятки групп активистов, называющих себя антифашистами, отметил политолог и автор телеграм-канала об американской политике One Big Union Ян Веселов. Кроме того, отметил он, в США нет списка террористических организаций, действующих внутри страны, есть только список для международных террористических организаций.

По словам экспертов, пишет агентство Reuters, «Антифа» — это слабо организованное идеологическое движение без четкой структуры, руководства и иерархии.

Пока неясно, какую юридическую силу имеет заявление Трампа. В администрации президента США сообщили, что Белый дом готовит указ о политическом насилии и языке ненависти.

Дональд Трамп в 2020 году уже предлагал объявить движение «Антифа» террористическим, обвинив его в организации беспорядков, возникших в ходе кампании против полицейского насилия в США после убийства . Тогда эксперты говорили, что для этого в законах США нет оснований, и высказывали опасения по поводу свободы слова, поскольку приверженность идеологии, как правило, не считается преступлением.