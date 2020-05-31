Трамп пообещал признать движение «Антифа» террористической организацией

Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что США внесут движение в список террористических организаций.

Американский президент также возложил ответственность за беспорядки в Миннеаполисе на «радикальных левых анархистов».

«Поздравляю нашу Нацгвардию с отличной работой, которую они проделали сразу после прибытия в Миннеаполис прошлой ночью. Анархисты во главе с „Антифа“ были быстро остановлены. Мэр должен был это сделать еще в первую ночь и не было бы никаких проблем!», — написал он.

Массовые протесты в Миннеаполисе начались 25 мая после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, которого при задержании убил полицейский. Акции, сопровождающиеся погромами и столкновениями с полицией, распространились на многие города США. В ряде из них был объявлен комендантский час и введены войска Нацгвардии.