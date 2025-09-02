Американский суд признал, что Трамп незаконно ввел войска в Лос-Анджелес. Президент нарушил закон 1878 года, который запрещает привлекать армию внутри страны

Федеральный суд в Калифорнии постановил, что администрация Дональда Трампа нарушила закон, когда ввела бойцов Нацгвардии в Лос-Анджелес после протестов из-за иммиграционных рейдов властей.

Судья Чарльз Брейер указал, что Трамп и министр обороны США Пит Хегсет, также участвовавший в этом решении, нарушили закон, принятый еще в 1878 году (Posse Comitatus Act). Он запрещает привлекать армию внутри страны для полицейских и правоохранительных задач за отдельными исключениями.

Суд запретил Трампу и Хегсету использовать в Калифорнии военных для арестов, задержаний, обысков, патрулирования, подавления беспорядков и других действий. Но запрет начнет действовать только через полторы недели — чтобы дать администрации Трампа время на подачу апелляции.

Пока, как отмечает CNN, запрет распространяется только на Калифорнию. «Лос-Анджелес стал первым городом США, куда президент Трамп и министр Хегсет направили войска, но не последним», — написал судья Брейер.

В канцелярии губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который подавал в суд, заявили, что жители штата добились «необходимого ответа на незаконную милитаризацию города Трампом».

В начале июня в Лос-Анджелесе произошли столкновения с участием сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) — после того, как за неделю были арестованы более 100 иммигрантов. Трамп распорядился направить в Лос-Анджелес две тысячи бойцов Национальной гвардии и морских пехотинцев. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (он представитель Демократической партии и давно критикует Трампа) призвал не применять насилие и потребовал отменить решение о вводе войск. Он заявил, что власти Калифорнии оспорят ввод Нацгвардии в Лос-Анджелес в суде.

В июне судья Чарльз Брейер уже признавал использование Нацгвардии незаконным и пытался обязать администрацию Трампа вернуть контроль над военными губернатору штата, но это решение отменил федеральный апелляционный суд. Однако тогда разбирательство не касалось нарушения закона Posse Comitatus — а сейчас оно установлено судом.

