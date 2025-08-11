Трамп отправил Нацгвардию в Вашингтон для борьбы с преступностью. По данным мэрии, уровень насильственных преступлений в городе достиг 30-летнего минимума

Президент США Дональд Трамп приказал перебросить бойцов Национальной гвардии в Вашингтон, округ Колумбия, «для восстановления правопорядка и общественной безопасности». Согласно его распоряжению, полиция округа переходит под прямое федеральное управление.

С таким заявлением Трамп выступил на пресс-конференции в Белом доме в окружении официальных лиц своей администрации, сообщает Reuters.

По словам президента, Вашингтон «захватили жестокие банды и кровожадные преступники», а он лишь хочет сделать город «безопаснее и красивее, чем когда-либо». Свое решение Трамп назвал «освобождением» столицы США.

В последние несколько дней в город уже отправили сотни сотрудников силовых ведомств, включая ФБР и Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), пишет Reuters.

Мэр Вашингтона, демократка Мюриэл Баузер опровергла утверждения Трампа. По ее словам, в городе «не наблюдается всплеска преступности», а в 2024-м уровень насильственных преступлений достиг самого низкого показателя за более чем 30 лет.

По данным полиции Вашингтона, за первые семь месяцев 2025-го количество насильственных преступлений снизилось на 26% (по тем же данным, за весь 2024-й количество насильственных преступлений снизилось на 35%), а общее количество преступлений упало на 7%.

Проблемой остается насилие с применением оружия, пишет Reuters со ссылкой на организацию Everytown for Gun Safety выступающей за контроль над огнестрельным оружием. По ее данным, в 2023 году Вашингтон занял третье место по количеству убийств с применением огнестрельного оружия среди городов США с населением более 500 тысяч человек.

Reuters отмечает, что нынешнее решение Дональда Трампа — очередная попытка лидера США нанести удар по городам, которые поддерживают демократов, и вмешаться в полномочия местных властей. Трампа раскритиковали за то, что он искусственно создает кризис, чтобы оправдать расширение президентских полномочий. Тот критику в свой адрес отвергает.

В 2020-м Трамп ввел бойцов Нацгвардии США в Вашингтон для подавления в основном мирных демонстраций во время общенациональных протестов, начавшихся после убийства Джорджа Флойда.

В июне 2025-го президент США ввел силы Нацгвардии в Лос-Анджелес в связи с беспорядками из-за иммиграционных рейдов. Местные власти назвали это решение провокационными и не нужным.

