Неделю назад выяснилось, что команда Трампа обсуждала военные тайны в Signal. Это были нелегкие семь дней для участников чата Цепочка событий о последствиях «Сигналгейта»

Дональд Трамп и его советник по национальной безопасности Майк Уолц в Овальном кабинете, 7 марта 2025 года AP / Scanpix / LETA

24 марта. the atlantic публикует статью

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Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг выпускает статью под заголовком «Администрация Трампа случайно рассказала мне о своих военных планах». В ней описано, как советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц добавил Голдберга в закрытый чат в месенджере Signal, где собрались Дональда Трампа, чтобы скоординировать атаку на йеменских хуситов.

Незадолго до первых ударов по хуситам министр обороны Пит Хегсет сбросил в чат план атаки. Джеффри Голдберг написал, что в нем были «оперативные данные о предстоящих ударах по Йемену, включая информацию о целях, оружии, которое США будут использовать, и последовательности атак» (скриншот сообщения Хегсета The Atlantic не опубликовал). В Совете национальной безопасности подтвердили, что чат подлинный.

24 марта. министр обороны отвечает

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Статья вызывает большой скандал. Пит Хегсет пытается его потушить, заверяя, что «никто не отправлял текстовые сообщения о военных планах» в чат. Он называет Джеффри Голдберга «лживым и крайне дискредитированным , который делает карьеру на том, чтобы снова и снова распространять обман».

В тот же день статью The Atlantic впервые комментирует президент США. Дональд Трамп утверждает, что ничего не слышал ни о ней, ни о самом чате — и подчеркивает, что атака на хуситов была успешной, несмотря на то, что о ней случайно узнал журналист.

25 марта. сенаторы задают вопросы

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Директор Национальной разведки Тулси Габбард и глава ЦРУ Джон Рэтклифф приходят на слушания в Сенат, на которых их подробно расспрашивают о чате в Signal. Они настаивают, что там не было никакой секретной информации.

Советник по нацбезопасности Майк Уолц берет ответственность на себя. Он говорит, что у Голдберга «ужасная репутация», и он никогда не переписывался с ним и не сохранял его номер в телефоне. Уолц намекает, что Голдберг мог оказаться в его контактах под другими именем: «Он выглядел как кто-то другой [и поэтому попал в чат]. Мы пытаемся выяснить, сделал ли он это намеренно».

СМИ пишут, что Дональд Трамп зол на Уолца, но публично Трамп говорит, что он «хороший человек» и «извлек урок» из своей ошибки.

26 марта. The atlantic показывает скриншоты

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В ответ на реакцию команды Трампа, которая отрицает публикацию секретной информации в чате и пытается дискредитировать Голдберга, The Atlantic публикует все скриншоты из чата в Signal. В своем первом материале журнал не показал самые чувствительные из них — в том числе скриншот сообщения Хегсета с планом атаки на хуситов.

В этом сообщении глава Пентагона назвал точное время вылета американских истребителей F-18, а также запуска дронов MQ-9s и ракет «Томагавк» по целям в Йемене. Также в сообщении упоминается «террорист», который является целью атаки. Судя по другим скриншотам из чата, позднее Уолц сообщил, что один из лидеров хуситов был убит.

26 марта. министр обороны отвечает снова

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Пит Хегсет и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркивают, что опубликованные сообщения нельзя называть «планами войны». «Они [The Atlantic] даже написали в заголовке „планы атаки“, потому что они знают, что это не военные планы. Нет никаких подразделений, локаций, маршрутов, траекторий полета, источников, методов, никакой секретной информации», — говорит Хэгсет.

Джеффри Голдберг называет такую реакцию «странной семантической игрой»: «О чем они спорят? Что атака отличается от войны? Они присылают оперативные данные о предстоящей атаке на террористическую организацию в чат Signal, где присутствуют номера телефонов, которые они не знают».

27-28 марта. эксперты обсуждают секретность

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Бывшие сотрудники правительства США и эксперты в области национальной безопасности, опрошенные разными СМИ, уверены, что план воздушной атаки на хуситов, опубликованный Хегсетом в чате, явно относится к секретной информации.

Агентство Bloomberg отмечает, что руководство от Управления директора национальной разведки относит информацию, которая «указывает» на готовящуюся атаку США или «предупреждает» о ней, к категории не просто секретных, а совершенно секретных данных.

The Atlantic и Politico считают, что публикация секретных сведений в чате Signal нарушает как минимум два закона — о шпионаже (он предусматривает до 10 лет тюрьмы за передачу секретов национальной безопасности третьим лицам) и о записях (он предписывает сохранять в архивах сведения о действиях федерального правительства).

CBS сообщает о «ярости» израильского правительства из-за утечки, поскольку в ней оказалась конфиденциальная информация, которую Израиль предоставил США от своего агента в Йемене.

27-28 марта. Решения Минюста и суда

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Министерство юстиции (как и ФБР до этого) дает понять, что не будет расследовать утечку плана атаки на хуситов в чате Signal. «Это была конфиденциальная информация, а не засекреченная, и ее опубликовали непреднамеренно. О чем мы должны говорить, так это о том, что данная миссия была очень успешной», — говорит генеральный прокурор Пэм Бонди.

В тот же день федеральный судья окружного суда в Вашингтоне обязывает федеральные агентства сохранить сообщения участников чата Signal. Такое решение принято в качестве временной меры по иску некоммерческой организации за прозрачность правительства American Oversight.

29 марта. российская Почта Хегсета

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После известия о том, что члены команды Трампа обсуждают военные вопросы в Signal, журналисты и блогеры обнаружили у них новые проблемы с цифровой гигиеной. В открытом доступе нашлась их личная информация — от аккаунтов на платформе мобильных платежей Venmo до адресов электронной почты, телефонных номеров и даже некоторых паролей. Так, стало известно, что у Пита Хегсета была электронная почта на сайте mail.ru. 29 марта на «Медузе» вышел разбор о том, почему этот почтовый адрес выглядит реальным адресом Хегсета.

29 марта. Трамп не хочет увольнений

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Президент США заявил, что не планирует увольнять никого из участников чата в Signal. По информации Politico, несколько советников (в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс) посоветовали ему уволить создателя чата Майка Уолца, но Трамп отказался, сочтя, что его уход станет «победой» либеральных СМИ и представителей Демократической партии. Однако это не значит, что Уолца не уволят немного позднее, пишет Politico.

Конгрессмены-демократы требовали отставки не только Уолца, но и Хегсета. Члены Конгресса от Республиканской партии высказывались за расследование утечки, но не за отставки.

снова 24 марта. Signal стал популярнее

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После того, как The Atlantic опубликовал свою статью, загрузки мессенджера Signal через AppStore и Google Play по всему миру выросли на 28% по сравнению со средним дневным показателем за последние 30 дней. В США и Йемене этот показатель оказался еще выше — 45% и 42% соответственно. Кроме того, в результате «Сигналгейта» мессенджер поднялся с 50-го на 9-е место среди самых популярных приложений социальных сетей в Йемене.