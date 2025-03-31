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Дональд Трамп и его советник по национальной безопасности Майк Уолц в Овальном кабинете, 7 марта 2025 года
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Неделю назад выяснилось, что команда Трампа обсуждала военные тайны в Signal. Это были нелегкие семь дней для участников чата Цепочка событий о последствиях «Сигналгейта»

Источник: Meduza
Дональд Трамп и его советник по национальной безопасности Майк Уолц в Овальном кабинете, 7 марта 2025 года
Дональд Трамп и его советник по национальной безопасности Майк Уолц в Овальном кабинете, 7 марта 2025 года
AP / Scanpix / LETA
24 марта. the atlantic публикует статью

Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг выпускает статью под заголовком «Администрация Трампа случайно рассказала мне о своих военных планах». В ней описано, как советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц добавил Голдберга в закрытый чат в месенджере Signal, где собрались самые высокопоставленных соратники Дональда Трампа, чтобы скоординировать атаку на йеменских хуситов.

Незадолго до первых ударов по хуситам министр обороны Пит Хегсет сбросил в чат план атаки. Джеффри Голдберг написал, что в нем были «оперативные данные о предстоящих ударах по Йемену, включая информацию о целях, оружии, которое США будут использовать, и последовательности атак» (скриншот сообщения Хегсета The Atlantic не опубликовал). В Совете национальной безопасности подтвердили, что чат подлинный.

24 марта. министр обороны отвечает

Статья вызывает большой скандал. Пит Хегсет пытается его потушить, заверяя, что «никто не отправлял текстовые сообщения о военных планах» в чат. Он называет Джеффри Голдберга «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом, который делает карьеру на том, чтобы снова и снова распространять обман».

В тот же день статью The Atlantic впервые комментирует президент США. Дональд Трамп утверждает, что ничего не слышал ни о ней, ни о самом чате — и подчеркивает, что атака на хуситов была успешной, несмотря на то, что о ней случайно узнал журналист.

25 марта. сенаторы задают вопросы

Директор Национальной разведки Тулси Габбард и глава ЦРУ Джон Рэтклифф приходят на слушания в Сенат, на которых их подробно расспрашивают о чате в Signal. Они настаивают, что там не было никакой секретной информации.

Советник по нацбезопасности Майк Уолц берет ответственность на себя. Он говорит, что у Голдберга «ужасная репутация», и он никогда не переписывался с ним и не сохранял его номер в телефоне. Уолц намекает, что Голдберг мог оказаться в его контактах под другими именем: «Он выглядел как кто-то другой [и поэтому попал в чат]. Мы пытаемся выяснить, сделал ли он это намеренно».

СМИ пишут, что Дональд Трамп зол на Уолца, но публично Трамп говорит, что он «хороший человек» и «извлек урок» из своей ошибки.

26 марта. The atlantic показывает скриншоты

В ответ на реакцию команды Трампа, которая отрицает публикацию секретной информации в чате и пытается дискредитировать Голдберга, The Atlantic публикует все скриншоты из чата в Signal. В своем первом материале журнал не показал самые чувствительные из них — в том числе скриншот сообщения Хегсета с планом атаки на хуситов.

В этом сообщении глава Пентагона назвал точное время вылета американских истребителей F-18, а также запуска дронов MQ-9s и ракет «Томагавк» по целям в Йемене. Также в сообщении упоминается «террорист», который является целью атаки. Судя по другим скриншотам из чата, позднее Уолц сообщил, что один из лидеров хуситов был убит.

26 марта. министр обороны отвечает снова

Пит Хегсет и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркивают, что опубликованные сообщения нельзя называть «планами войны». «Они [The Atlantic] даже написали в заголовке „планы атаки“, потому что они знают, что это не военные планы. Нет никаких подразделений, локаций, маршрутов, траекторий полета, источников, методов, никакой секретной информации», — говорит Хэгсет.

Джеффри Голдберг называет такую реакцию «странной семантической игрой»: «О чем они спорят? Что атака отличается от войны? Они присылают оперативные данные о предстоящей атаке на террористическую организацию в чат Signal, где присутствуют номера телефонов, которые они не знают».

27-28 марта. эксперты обсуждают секретность

Бывшие сотрудники правительства США и эксперты в области национальной безопасности, опрошенные разными СМИ, уверены, что план воздушной атаки на хуситов, опубликованный Хегсетом в чате, явно относится к секретной информации.

Агентство Bloomberg отмечает, что руководство от Управления директора национальной разведки относит информацию, которая «указывает» на готовящуюся атаку США или «предупреждает» о ней, к категории не просто секретных, а совершенно секретных данных.

The Atlantic и Politico считают, что публикация секретных сведений в чате Signal с исчезающими сообщениями нарушает как минимум два закона — о шпионаже (он предусматривает до 10 лет тюрьмы за передачу секретов национальной безопасности третьим лицам) и о записях (он предписывает сохранять в архивах сведения о действиях федерального правительства).

CBS сообщает о «ярости» израильского правительства из-за утечки, поскольку в ней оказалась конфиденциальная информация, которую Израиль предоставил США от своего агента в Йемене.

27-28 марта. Решения Минюста и суда

Министерство юстиции (как и ФБР до этого) дает понять, что не будет расследовать утечку плана атаки на хуситов в чате Signal. «Это была конфиденциальная информация, а не засекреченная, и ее опубликовали непреднамеренно. О чем мы должны говорить, так это о том, что данная миссия была очень успешной», — говорит генеральный прокурор Пэм Бонди.

В тот же день федеральный судья окружного суда в Вашингтоне обязывает федеральные агентства сохранить сообщения участников чата Signal. Такое решение принято в качестве временной меры по иску некоммерческой организации за прозрачность правительства American Oversight.

29 марта. российская Почта Хегсета

После известия о том, что члены команды Трампа обсуждают военные вопросы в Signal, журналисты и блогеры обнаружили у них новые проблемы с цифровой гигиеной. В открытом доступе нашлась их личная информация — от аккаунтов на платформе мобильных платежей Venmo до адресов электронной почты, телефонных номеров и даже некоторых паролей. Так, стало известно, что у Пита Хегсета была электронная почта на сайте mail.ru. 29 марта на «Медузе» вышел разбор о том, почему этот почтовый адрес выглядит реальным адресом Хегсета.

29 марта. Трамп не хочет увольнений

Президент США заявил, что не планирует увольнять никого из участников чата в Signal. По информации Politico, несколько советников (в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс) посоветовали ему уволить создателя чата Майка Уолца, но Трамп отказался, сочтя, что его уход станет «победой» либеральных СМИ и представителей Демократической партии. Однако это не значит, что Уолца не уволят немного позднее, пишет Politico.

Конгрессмены-демократы требовали отставки не только Уолца, но и Хегсета. Члены Конгресса от Республиканской партии высказывались за расследование утечки, но не за отставки.

снова 24 марта. Signal стал популярнее

После того, как The Atlantic опубликовал свою статью, загрузки мессенджера Signal через AppStore и Google Play по всему миру выросли на 28% по сравнению со средним дневным показателем за последние 30 дней. В США и Йемене этот показатель оказался еще выше — 45% и 42% соответственно. Кроме того, в результате «Сигналгейта» мессенджер поднялся с 50-го на 9-е место среди самых популярных приложений социальных сетей в Йемене.

Подробнее о «Сигналгейте»