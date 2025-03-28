Суд обязал Госдепартамент США, Минобороны, ЦРУ и разведку сохранить сообщения в чате Signal, где команда Трампа обсуждала удары по хуситам

Федеральный судья окружного суда в Вашингтоне Джеймс Боасберг обязал несколько американских агентств сохранить сообщения в мессенджере Signal с 11 по 15 марта, где команда Трампа обсуждала удары по йеменским хуситам в присутствии главного редактора The Atlantic.

Временный запретительный приказ судьи касается министерства обороны, Госдепартамента США, управления директора национальной разведки, ЦРУ и национального архива. О принятых мерах ответчики должны отчитаться до понедельника, 31 марта. Решение судья вынес в рамках процесса о нарушении федерального закона о записях по иску организации American Oversight.

Судья, как пишет The Guardian, «ясно дал понять», что просит сохранить сообщения, чтобы они не были утеряны, а не потому, что «он решил, что администрация Трампа сделала что-то неправильно». В групповом чате в Signal было настроено удаление сообщений по истечении некоторого времени.

Адвокат министерства юстиции заверил судью, что записи уже сохраняются, но добавил, что члены кабинета министров, возможно, не смогут восстановить некоторые сообщения из-за настроек автоматического удаления.

24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его добавили в групповой чат в мессенджере Signal, в котором команда Трампа обсуждала нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. В чате состояли 18 человек — в том числе вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и госсекретарь Марко Рубио.

В последующие несколько дней чиновникам пришлось отвечать на вопросы о безопасности перед сенатом и пояснять, что «никакие военные планы» в чате не обсуждались. Майк Уолц взял на себя ответственность за добавление в чат журналиста. Трамп заявил, что увольнять Уолца не планирует и назвал произошедшее «сбоем». Позже The Atlantic опубликовал все скриншоты переписки в чате, на которых в том числе были время взлета американских истребителей F-18, запуска дронов и ракет «Томагавк» по целям в Йемене.

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