Трамп заявил, что не будет увольнять участников чата в Signal, где обсуждались удары по хуситам. По информации Politico, он не хочет, чтобы это стало «победой» либеральных СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News, что не будет увольнять никого из участников группового чата в мессенджере Signal, где его команда обсуждала удары по йеменским хуситам в присутствии добавленного туда главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

Ранее, как писало Politico со ссылкой на два источника, вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и высокопоставленный чиновник по кадрам Серхио Гор в частном разговоре посоветовали Трампу уволить советника по нацбезопасности Майка Уолца, признавшего свою ответственность за создание этого чата.

Трамп, по словам источников Politico, согласился, что «Уолц облажался», но решил не увольнять его, чтобы это не стало «победой» либеральных СМИ и представителей Демократической партии, недовольных утечкой и резко критиковавших команду Трампа. В итоге Уолц пока занимает свой пост, но, как сказали собеседники Politico, «это не значит, что он в безопасности».

В Белом доме однако, как выяснило издание, есть и недовольные Уолцем, и некоторые считают, что он все же покинет свой пост, но позже. Один из источников предположил, что представители администрации Трампа пока будут поддерживать Уолца, «но через пару недель он уйдет».

24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его добавили в групповой чат в Signal, в котором чиновники Белого дома обсуждали нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. В чате состояли 18 человек — в том числе вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и госсекретарь Марко Рубио.

В последующие несколько дней чиновникам администрации Трампа пришлось отвечать на вопросы о безопасности перед демократами в сенате и пояснять, что военные планы в чате не обсуждались. Сам Уолц взял на себя ответственность за создание чата, но при этом уверял, что Голдберга в списке его контактов не было. Позже The Atlantic опубликовал все скриншоты переписки в чате, на которых в том числе были время взлета американских истребителей F-18, запуска дронов и ракет «Томагавк» по целям в Йемене.

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