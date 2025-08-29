Трамп отправил восемь военных кораблей в сторону Венесуэлы в рамках «операции по борьбе с наркотрафиком»

Военно-морские силы США направили восемь кораблей в южную часть Карибского бассейна в рамках «расширенной операции по борьбе с наркотрафиком», пишет The Washington Post со ссылкой на представителя американского Минобороны.

По данным издания, в состав флотилии входят три эсминца, два десантных корабля, десантный вертолетоносец, крейсер и прибрежный боевой корабль. Axios со ссылкой на источники пишет о семи кораблях, в числе которых три эсминца и как минимум одна ударная подводная лодка. Часть кораблей уже находится в регионе, часть следует туда, пишет The Washington Post.

ВМС США не уточняют, где будут действовать корабли. По словам собеседника The Washington Post, эсминцы не находятся «прямо у побережья Венесуэлы». Два из них недавно были в восточной части Карибского моря, еще один — в Тихом океане у побережья Панамы.

На эсминцах размещены подразделения Береговой охраны США и сотрудники правоохранительных органов, которые будут заниматься задержаниями и арестами при проведении миссий по перехвату наркотиков в Латинской Америке. По данным Axios и Reuters, на борту кораблей находятся 4500 военнослужащих, в числе которых 2200 морских пехотинцев — что, как отмечает издание, «едва ли типично для борьбы с наркотиками».

Это наращивание сил, как отмечает Reuters, значительно превышает обычное развертывание в регионе. Венесуэла 28 августа подала жалобу по поводу наращивания военно-морских сил США генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, назвав развертывание кораблей «масштабной пропагандистской операцией, чтобы оправдать военное вмешательство».

В 2024 году в Венесуэле прошли выборы, по итогам которых Национальный избирательный совет объявил победителем Николаса Мадуро, находящегося у власти с 2013 года. Оппозиция Венесуэлы утверждает, что большинство избирателей поддержали Эдмундо Гонсалеса. США результаты выборов не признали и не считают Мадуро легитимным президентом. В отношении него и некоторых высокопоставленных венесуэльских чиновников в США возбуждены уголовные дела об отмывании денег и контрабанде наркотиков. В июле Минфин США обвинил Мадуро в руководстве венесуэльским картелем Cártel de los Soles и признал эту группировку террористической организацией.

Кризис в отношениях двух стран усугубился с приходом на второй срок Дональда Трампа и его политики депортации. В марте 2025 года из США были депортированы сотни мигрантов, большая часть которых была гражданами Венесуэлы. Администрация Трампа объявила их членами венесуэльской банды Tren de Aragua. Всего с февраля из США были депортированы почти восемь тысяч венесуэльцев.