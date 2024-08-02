США признали соперника Мадуро победителем президентских выборов в Венесуэле

Государственный департамент США признал 74-летнего бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена от 1 августа.

«Учитывая подавляющее число доказательств, для Соединенных Штатов и, что самое главное, для венесуэльского народа очевидно, что Эдмундо Гонсалес Уррутия получил наибольшее количество голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля», — сказал Блинкен. Он поздравил Гонсалеса «с успешной избирательной кампанией».

США считают, что обработка голосов избирателей и объявление результатов Национальным избирательным советом, который контролирует Николас Мадуро, «прошли с серьезными нарушениями, в результате чего были объявлены результаты, которые не отражают волю венесуэльского народа».

Глава Госдепартамента добавил, что партиям Венесуэлы следует «начать обсуждение уважительного, мирного перехода в соответствии с венесуэльским избирательным законодательством и пожеланиями венесуэльского народа».

Блинкен призвал обеспечить защиту и безопасность лидеров оппозиции. «Правоохранительные органы и силы безопасности не должны становиться инструментом политического насилия, используемого против граждан, осуществляющих свои демократические права», — сказал он.

Национальный избирательный совет Венесуэлы после проведения президентских выборов объявил, что Николас Мадуро, находящийся у власти с 2013 года, победил, набрав 51% голосов. Оппозиция Венесуэлы при этом утверждает, что большинство избирателей поддержали Эдмундо Гонсалеса, о чем также говорят данные независимых опросов. Оппозиция опубликовала подробный подсчет голосов, в то время как власти Венесуэлы не предоставили ничего, кроме общего числа голосов за каждого кандидата. После объявления результатов выборов в Венесуэле начались протесты. Власти Бразилии, Мексики и Колумбии призвали Венесуэлу опубликовать подробные данные о результатах выборов. По сведениям Reuters, США готовят санкции против Венесуэлы.

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