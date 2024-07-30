Массовые протесты в Венесуэле Николас Мадуро вновь объявил себя президентом, оппозиция заявляет о своей победе на выборах. В Каракасе и других городах акции переросли в столкновения с полицией

Протесты после выборов президента Венесуэлы. Пуэрто-Ла-Крус, 29 июля 2024 года Samir Aponte / Reuters / Scanpix / LETA

Тысячи сторонников оппозиции вышли на акции протеста в Каракасе и других городах Венесуэлы после президентских выборов, на которых, как объявил Национальный избирательный совет, победил действующий глава государства Николас Мадуро. По данным Венесуэльской обсерватории социальных конфликтов, всего было зарегистрировано 187 протестов в .

Как сообщают Reuters и «Русская служба Би-би-си», акции начались вечером 29 июля. Сначала по всей стране начались так называемые демонстрации «касероласо» (марш пустых кастрюль) — участники били в кастрюли и сковородки, протестуя против того, что президент Мадуро объявил себя победителем. После этого уличные протесты переросли в столкновения с полицией.

В Каракасе тысячи протестующих прошли маршем по центру города. Некоторые из них, пишет «Би-би-си», шли несколько километров от трущоб, расположенных на горах вокруг столицы, до президентского дворца. Протестующие скандировали «Свобода!» и «Эта власть падет!», жгли развешанные по стенам и столбам портреты Мадуро, покрышки, мусор и машины. В городе Коро участники акций снесли статую бывшего президента Уго Чавеса — предшественника Мадуро.

В столице полиция и военные применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. В ответ некоторые демонстранты бросали в них камни, бутылки с горючей жидкостью и другие предметы. Разгонять протестующих помогали «колективос» — члены военизированных организаций, поддерживающих власть Мадуро.

Оппозиция заявила, что силы безопасности Венесуэлы дважды пытались проникнуть в посольство Аргентины в Каракасе, где шестеро противников Мадуро живут с марта, после того, как власти решили их арестовать.

Associated Press сообщает, что один из участников столкновений (из публикации неясно, кто он — сторонник оппозиции или Мадуро) выстрелил из пистолета, когда протестующие проходили через финансовый район Каракаса. По данным агентства, никто не пострадал.

Reuters утверждает, что в ходе протестов убиты не менее двух человек: один погиб в ночь на 30 июля в приграничном штате Тачира, другой — в понедельник в городе Маракай на севере Венесуэлы. AFP со ссылкой на правозащитников Foro Penal сообщает об одном погибшем в штате Яракуй и 46 задержанных во время протестов. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что в ходе беспорядков 23 военнослужащих получили ранения, в том числе огнестрельные.

Николас Мадуро прокомментировал протесты в специальном обращении по телевидению. Он заявил, что в Венесуэле «вновь предпринимается попытка совершить государственный переворот фашистского и контрреволюционного характера». «Нами никогда не двигала ненависть. Напротив, мы всегда были жертвами сильных мира сего», — цитирует его Associated Press.

Столкновения протестующих и сотрудников полиции и национальной гвардии. Каракас, 29 июля 2024 года Henry Chirinos / EPA / Scanpix / LETA

Выборы президента Венесуэлы прошли 28 июля. Национальный избирательный совет после подсчета 80% бюллетеней объявил, что Николас Мадуро набрал 51,2% голосов, опередив кандидата от объединенной оппозиции, 74-летнего бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса, у которого 44,2% голосов. Вскоре Национальный избирательный совет официально объявил Мадуро победителем выборов.

Независимые экзит-полы показали, что 65% избирателей поддержали Гонсалеса, а от 14% до 31% голосовали за Мадуро. Гонсалес и лидер оппозиции Мария Корина Мачадо заявили, что получили протоколы избирательного совета, согласно которым, Гонсалес набрал более 70% голосов. Они призвали протестующих сохранять спокойствие и собраться на мирную акцию утром 30 июля.

Акция «касероласо» (марш пустых кастрюль). Пуэрто-Ла-Крус, 29 июля 2024 года Samir Aponte / Reuters / Scanpix / LETA

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса венесуэльского народа». Евросоюз и Бразилия потребовали прозрачности подсчета голосов на выборах президента Венесуэлы. Аргентина, Гватемала, Доминиканская республика, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и Эквадор призвали созвать чрезвычайную встречу Организации американских государств (ОАГ) и полностью пересмотреть результаты выборов в Венесуэле. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил Мадуро с переизбранием.

После критики МИД Венесуэлы решил отозвать весь дипломатический персонал из Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили. В ответ на действия венесуэльских властей министерство иностранных дел Перу предписало дипломатам Венесуэлы покинуть страну в течение 72 часов.

Как отмечает «Би-би-си», во время прошлых президентских выборов в Венесуэле в 2018 году протесты продолжались несколько месяцев, но власть Мадуро и его Единой социалистической партии устояла. Мадуро находится у власти с 2013 года. Новый президентский срок станет для него третьим.

Могла ли оппозиция победить на выборах в Венесуэле

Чавес умер 10 лет назад — а его режим все еще жив Но скоро в Венесуэле выборы, и у оппозиции есть все шансы победить. Как это повлияет на дружбу страны с Россией? Выпуск рассылки Kit на «Медузе»

Могла ли оппозиция победить на выборах в Венесуэле

Чавес умер 10 лет назад — а его режим все еще жив Но скоро в Венесуэле выборы, и у оппозиции есть все шансы победить. Как это повлияет на дружбу страны с Россией? Выпуск рассылки Kit на «Медузе»