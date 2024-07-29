Власти Венесуэлы объявили Николаса Мадуро победителем президентских выборов. Оппозиция не согласна с результатами подсчетов

Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо заявил, что Николас Мадуро набрал 51,2% голосов на выборах президента страны, опередив кандидата от оппозиции, 74-летнего бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса, у которого 44,2% голосов. Об этом пишет Associated Press.

По словам Аморосо, эти подсчеты основаны на обработке 80% протоколов. Однако официальные результаты голосования пока не опубликованы избирательной комиссией, которая контролируется сторонниками Мадуро.

Представители оппозиции заявили, что не могут проверить результаты — они получили доступ только к 30% данных голосования, которые должны быть предоставлены для проверки. По их подсчетам, на 30% избирательных участков Гонсалес победил Мадуро. Данные экзит-пола американской компании Edison Research, которые приводит Bloomberg, показывают, что Гонсалес выиграл с перевесом более чем в 30 процентных пунктов. Кроме того, сомневаться в прозрачности подсчета голосов представителей оппозиции заставила шестичасовая задержка публикации результатов после закрытия участков.

Эдмундо Гонсалес после окончания голосования призвал сторонников оставаться на избирательных участках, защищая свои голоса, пока комиссии не представят протоколы. «Результаты неоспоримы. Страна выбрала мирные перемены», — написал он после подведения предварительных итогов.

В качестве независимых наблюдателей на выборах была немногочисленная миссия наблюдателей из американского Центра Картера, которая планирует опубликовать предварительные результаты только 30 июля. Также за голосованием наблюдала миссия ООН, но она, как пишет Bloomberg, по традиции не будет представлять свои выводы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к прозрачности подсчета голосов. «У нас есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса венесуэльского народа», — сказал Блинкен (цитата по AP).

Сам Мадуро уже выступил с короткой речью, заявив, что в Венесуэле избирательная система с «очень высоким уровнем доверия, безопасности и прозрачности». В случае победы на выборах Мадуро будет избран на третий подряд президентский срок еще на шесть лет.

Читайте также

Чавес умер 10 лет назад — а его режим все еще жив Но скоро в Венесуэле выборы, и у оппозиции есть все шансы победить. Как это повлияет на дружбу страны с Россией? Выпуск рассылки Kit на «Медузе»

Читайте также

Чавес умер 10 лет назад — а его режим все еще жив Но скоро в Венесуэле выборы, и у оппозиции есть все шансы победить. Как это повлияет на дружбу страны с Россией? Выпуск рассылки Kit на «Медузе»