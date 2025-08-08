Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве США подписали декларацию об отказе от военного противостояния. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, который 8 августа провел переговоры с Алиевым и Пашиняном в Белом доме.

«Нам, наконец, удалось установить мир. Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, возобновить торговлю, путешествия и дипломатические отношения и уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга», — сказал президент США.

Он добавил, что Вашингтон подписывает двустороннее соглашение с обеими странами о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и технологий.

«Мы также снимаем ограничения на сотрудничество в области обороны между Азербайджаном и Соединенными Штатами», — заявил Трамп.

Алиев заявил, что Баку и Ереван «переворачивают страницу противостояния и кровопролития, а также обеспечивают светлое и безопасное будущее для наших детей».

«Сегодняшняя декларация… придает уверенности в том, что мы открываем новую главу мира, процветания, безопасности и экономического сотрудничества на Южном Кавказе», — заявил Пашинян.

