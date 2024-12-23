Трамп пригрозил отнять Панамский канал. И вновь заявил, что хочет получить Гренландию

Rick Scuteri / AP / Scanpix / LETA

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил, что США восстановят контроль над Панамским каналом, который Соединенные Штаты в 1999 году передали Панаме. Об этом Трамп заявил, выступая 22 декабря на AmericaFest 2024 в Финиксе в Аризоне, пишет Reuters.

Судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама. На канал приходится 2,5% мировой морской торговли, в год через него проходят до 14 тысяч судов. Панамский канал имеет важное значение для импорта автомобилей и других коммерческих товаров из Азии в США и для экспорта американских товаров, в том числе природного газа.

«Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного дара [со стороны США] не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам, полностью, быстро и без вопросов», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками.

Трамп заявил, что Панама установила чрезмерно высокие тарифы за пользование каналом, а Китай оказывает свое влияние на режим его работы. Трамп пообещал, что не позволит, чтобы канал попал в «чужие руки». Как отмечает Reuters, Китай не контролирует канал и не управляет им, но дочерняя компания гонконгской CK Hutchison Holdings управляет двумя портами, расположенными на входах в канал.

Уже после мероприятия Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографию Панамского канала с развевающимся американским флагом.

«Добро пожаловать в США, [Панамский] канал!» Страница Дональда Трампа в соцсети Truth Social

После выступления Трампа президент Панамы Хосе Рауль Мулино опубликовал в соцсети X заявление, в котором сообщил, что независимость Панамы не подлежит обсуждению, а Китай никак не влияет на управление каналом. Президент Панамы выступил в защиту установленных тарифов за проход через канал.

«Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей территории принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь», — сказал Мулино. В ответ, как пишет Reuters, Трамп заявил: «Это мы еще посмотрим!».

США построили Панамский канал и управляли им на протяжении нескольких десятилетий после открытия в 1920 году. Соединенные Штаты и Панама в 1977 году подписали соглашения, согласно которым канал должен перейти под контроль Панамы. После нескольких лет совместного управления США передали канал под полный контроль Панамы в 1999 году.

Дональд Трамп не впервые рассматривает возможность территориальной экспансии. После победы на выборах президента в ноябре 2024 года Трамп неоднократно высказывался за то, чтобы превратить Канаду в штат США.

Во время своего первого президентского срока (2017-2021) Трамп выступал за то, чтобы купить Гренландию, но Дания публично отказала ему до того, как он начал переговоры. Трамп вернулся к теме покупки Гренландии 22 декабря 2024-го. «В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией — это абсолютная необходимость», — заявил Трамп, объявляя о том, что выбрал Кена Хоури послом в Дании.

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