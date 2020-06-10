США открыли консульство в Гренландии. Трамп собирался купить ее, но Дания отказалась продать

США открыли консульство в городе Нук, столице Гренландии. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Он выразил надежду, что присутствие американцев будет способствовать процветанию арктического региона.

Консульство США действовало на территории Гренландии в 1940-1953 годах. О том, что Америка собирается возобновить его работу, стало известно в конце 2019 года.

В августе 2019 года газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп не раз обсуждал со своими советниками идею покупки Гренландии — крупнейшего в мире острова, который является автономной территорией Дании.

Трамп подтвердил эти данные и опубликовал у себя в твиттере шуточную картинку, пообещав не строить в Гренландии небоскребов Trump Tower.

По информации The Washington Post, администрация Трампа хотела предложить Дании 600 миллионов долларов в год за бессрочное владение Гренландией.

Представители Дании и Гренландии заявили, что остров не продается, а его судьбу могут решать только сами жители. Трамп отменил свою встречу с премьер-министром Дании из-за отказа обсуждать продажу Гренландии.