Трамп отменил встречу с премьер-министром Дании. Из-за отказа обсуждать продажу Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил свой визит в Данию, намеченный на начало сентября.

«Дания — очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении сделки по Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время», — написал он в своем твиттере.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп не раз обсуждал со своими советниками идею покупки Соединенными Штатами крупнейшего в мире острова, который является автономной территорией Дании. Позднее президент США подтвердил эти данные и даже опубликовал у себя в твиттере шуточную картинку, пообещав не строить в Гренландии небоскребов Trump Tower.

Представители Дании и Гренландии уже заявили, что остров не продается, назвав всю дискуссию о его возможной продаже абсурдной.