Трамп пошутил про строительство небоскреба Trump Tower в Гренландии

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере шуточный снимок, отредактированный в фотошопе. На нем изображен небоскреб Trump Tower на фоне одноэтажных домов на побережье Гренландии. «Я обещаю не делать этого в Гренландии!», — гласит надпись к фото.

Таким образом американский президент отреагировал на сообщения о возможной покупке Соединенными Штатами крупнейшего в мире острова, являющегося автономной территорией Дании. О том, что Трамп обсуждал такую идею со своими советниками сообщала газета The Wall Street Journal.

Трамп затем подтвердил, что приобретение Гренландии «стратегически интересно», но не является приоритетным вопросом для США. Власти Гренландии и Дании уже заявили, что остров не продается.

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