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Хотите купить Гренландию? А Аляску? Для начала покажите, где это!

16 августа президент США Дональд Трамп заявил, что хочет купить Гренландию — автономную территорию Дании. Спустя несколько дней власти Дании назвали идею «абсурдной», а глава МИД Гренландии заявила, что остров не продается. Дональд Трамп обиделся и отменил встречу с премьер-министром Дании. Мы решили вспомнить другие (удачные) исторические примеры, когда острова, территории и даже страны продавали и покупали. А вы попробуйте угадать, где они находятся.

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Автор: Кирилл Тихонов Filip Gielda / Unsplash