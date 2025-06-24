Война США, Израиля и Ирана закончилась еще более неожиданно, чем началась Вот как развивались события последних трех дней — от ударов США по иранским ядерным объектам до перемирия и «символических» атак
В ночь на 22 июня США вступили в войну Израиля и Ирана, которая длилась уже девять дней. На тот момент это казалось опаснейшей эскалацией — однако не прошло и трех суток, как президент США Дональд Трамп объявил о завершении конфликта и дал понять, что не допустит возобновления атак — не только со стороны Ирана, но и со стороны Израиля. Вот как развивались события.
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Американские ВВС наносят удары по Ирану. Атакованы объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп заявляет, что они уничтожены. Спутниковые снимки подтверждают как минимум значительные повреждения.
Тогда же, неофициально: США связываются с Ираном и заявляют, что произошедшее было «разовой операцией», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме. Дональд Трамп поручает спецпосланнику Стиву Уиткоффу довести до Тегерана свое желание заключить перемирие, пишет Axios.
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Иран атакует базу американских ВВС в Катаре. «Великий иранский народ не оставит без ответа ни одно посягательство на свою территориальную целостность, суверенитет или национальную безопасность ни при каких обстоятельствах», — говорится в официальном заявлении Корпуса стражей Исламской революции.
Пострадавших и значительных разрушений в результате удара нет.
Тогда же, неофициально: перед атакой Иран предупредил Катар о том, куда будет наноситься удар, и база была заблаговременно эвакуирована. После удара Тегеран довел до сведения Вашингтона, что не планирует наносить новые удары по американским базам и не хочет эскалации.
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Трамп объявляет, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Оно должно вступить в силу через несколько часов. По словам президента США, Израиль и Иран обратились к нему «почти одновременно» и оба сказали, что хотят мира.
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Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу заявляет, что операция против Ирана, начавшаяся 13 июня, завершена. Иранское телевидение объявляет о начале действия режима прекращения огня. Израиль обвиняет Иран в запуске ракет уже после начала перемирия — и обещает ответить.
Тогда же, неофициально: Трамп и Нетаниягу говорят по телефону. Президент США «в исключительно твердых выражениях» требует от премьера Израиля воздержаться от ответных ударов, если Иран будет нарушать перемирие, сообщает Axios.
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Трамп публично выражает недовольство действиями обеих сторон, в особенности, Израилем. «У нас есть две страны, которые воюют так упорно и так долго, что сами не понимают, какого хрена они делают», — говорит президент США. В серии постов в Truth Social он требует от Израиля «не сбрасывать эти бомбы».
ЦАХАЛ наносит единичный удар по радиолокационному радару к северу от Тегерана. В Иерусалиме называют ответ на предполагаемое нарушение Ираном режима прекращения огня «символическим и скоординированным».
Неофициально: Нетаниягу в разговоре с Трампом, который просил его воздержаться от атаки, заявляет, что не может отменить удар — однако в итоге принимается решение «значительно сократить» масштаб атаки и нанести формальный удар по одному объекту на удалении от Тегерана, сообщает израильский источник Axios.
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Офис Нетаниягу объявляет, что дальнейших атак по Ирану не будет. «Теперь Китай может продолжать покупать нефть у Ирана. Для меня было большой честью сделать это возможным», — пишет Трамп в соцсети Truth Social.