Перейти к материалам
Поддержать «Медузу»
Билборд «Спасибо, мистер президент» с портретом Дональда Трампа в израильском городе Рамат-Ган, 22 июня 2025 года
новости

Война США, Израиля и Ирана закончилась еще более неожиданно, чем началась Вот как развивались события последних трех дней — от ударов США по иранским ядерным объектам до перемирия и «символических» атак

Источник: Meduza
Билборд «Спасибо, мистер президент» с портретом Дональда Трампа в израильском городе Рамат-Ган, 22 июня 2025 года
Билборд «Спасибо, мистер президент» с портретом Дональда Трампа в израильском городе Рамат-Ган, 22 июня 2025 года
Bernat Armangue / AP / Scanpix / LETA

В ночь на 22 июня США вступили в войну Израиля и Ирана, которая длилась уже девять дней. На тот момент это казалось опаснейшей эскалацией — однако не прошло и трех суток, как президент США Дональд Трамп объявил о завершении конфликта и дал понять, что не допустит возобновления атак — не только со стороны Ирана, но и со стороны Израиля. Вот как развивались события.

22 июня

Американские ВВС наносят удары по Ирану. Атакованы объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп заявляет, что они уничтожены. Спутниковые снимки подтверждают как минимум значительные повреждения.

Тогда же, неофициально: США связываются с Ираном и заявляют, что произошедшее было «разовой операцией», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме. Дональд Трамп поручает спецпосланнику Стиву Уиткоффу довести до Тегерана свое желание заключить перемирие, пишет Axios.

Читайте также

23 июня

Иран атакует базу американских ВВС в Катаре. «Великий иранский народ не оставит без ответа ни одно посягательство на свою территориальную целостность, суверенитет или национальную безопасность ни при каких обстоятельствах», — говорится в официальном заявлении Корпуса стражей Исламской революции.

Пострадавших и значительных разрушений в результате удара нет.

Тогда же, неофициально: перед атакой Иран предупредил Катар о том, куда будет наноситься удар, и база была заблаговременно эвакуирована. После удара Тегеран довел до сведения Вашингтона, что не планирует наносить новые удары по американским базам и не хочет эскалации.

Читайте также

ночь на 24 июня

Трамп объявляет, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Оно должно вступить в силу через несколько часов. По словам президента США, Израиль и Иран обратились к нему «почти одновременно» и оба сказали, что хотят мира.

Читайте также

утро 24 июня

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу заявляет, что операция против Ирана, начавшаяся 13 июня, завершена. Иранское телевидение объявляет о начале действия режима прекращения огня. Израиль обвиняет Иран в запуске ракет уже после начала перемирия — и обещает ответить.

Тогда же, неофициально: Трамп и Нетаниягу говорят по телефону. Президент США «в исключительно твердых выражениях» требует от премьера Израиля воздержаться от ответных ударов, если Иран будет нарушать перемирие, сообщает Axios.

день 24 июня

Трамп публично выражает недовольство действиями обеих сторон, в особенности, Израилем. «У нас есть две страны, которые воюют так упорно и так долго, что сами не понимают, какого хрена они делают», — говорит президент США. В серии постов в Truth Social он требует от Израиля «не сбрасывать эти бомбы».

ЦАХАЛ наносит единичный удар по радиолокационному радару к северу от Тегерана. В Иерусалиме называют ответ на предполагаемое нарушение Ираном режима прекращения огня «символическим и скоординированным».

Неофициально: Нетаниягу в разговоре с Трампом, который просил его воздержаться от атаки, заявляет, что не может отменить удар — однако в итоге принимается решение «значительно сократить» масштаб атаки и нанести формальный удар по одному объекту на удалении от Тегерана, сообщает израильский источник Axios.

позднее 24 июня

Офис Нетаниягу объявляет, что дальнейших атак по Ирану не будет. «Теперь Китай может продолжать покупать нефть у Ирана. Для меня было большой честью сделать это возможным», — пишет Трамп в соцсети Truth Social.

Итоги войны в подкасте «Что случилось»

подкасты

Израиль, США и Иран объявили о прекращении огня. Подводим итоги этой двухнедельной войны

42 минуты