ЦАХАЛ зафиксировал запуск иранских ракет после объявления о прекращении огня

ЦАХАЛ объявил, что с территории Ирана по Израилю запущены ракеты. «Системы защиты работают для предотвращения угрозы», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Армии обороны Израиля около 10:30.

На части территории Израиля объявлена воздушная тревога, пишет The Times of Israel.

Данных о последствия ракетного удара на момент публикации заметки не было.

Обновление: Израильские средства ПВО успешно перехватили как минимум одну иранскую ракету, пишет The Times of Israel. Воздушная тревога отменена.

Президент США Дональд Трамп 23 июня объявил, что достигнута договоренность о прекращении огня между Израилем и Ираном. Утром 24 июня соглашение, как написал Трамп, вступило в силу.

Иранское телевидение сообщало, что Тегеран согласился прекратить огонь. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу также заявил, что его страна готова к перемирию, но подчеркнул, что на нарушение прекращения огня последует силовой ответ.