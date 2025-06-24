Израиль и Иран согласились на прекращение огня. Трамп объявил, что оно вступило в силу Тегеран не соглашался прекратить войну до того, как нанесет удар по базе США
Президент США Дональд Трамп в ночь на 24 июня объявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Из его поста следует, что прекращение огня начнет поэтапно вступать в силу примерно через шесть часов после его объявления, за это время обе страны завершат уже начатые операции. По его словам, Израиль и Иран обратились к нему «почти одновременно» и сказали, что хотят мира. Президент США добавил, что обе страны в будущем ждут «любовь, мир и процветание».
«При условии, что все будет работать так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватило воли, мужества и ума, чтобы закончить то, что следует назвать „12-дневной войной“. Войну, которая могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
В 8 утра по московскому времени (01:00 по Вашингтону) Трамп заявил, что прекращение огня вступило в силу.
Иранское телевидение также объявило, что режим прекращения огня вступил в силу.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу заявили, что Израиль согласен с предложением президента США о двустороннем прекращении огня. В сообщении говорится, что Израиль достиг «всех целей» своей операции в Иране и снял с себя «две экзистенциальные угрозы — ядерных и баллистических ракет».
«Кроме того, ЦАХАЛ получил полный контроль над небом Тегерана, нанес серьезный удар по военной верхушке [страны] и уничтожил десятки основных правительственных объектов Ирана», — отмечается в заявлении. В нем также говорится о благодарности США и Трампу «за их поддержку в обороне и участие в устранении ядерной угрозы Ирана». Израиль пообещал «решительную реакцию» на любое нарушение прекращения огня.
Незадолго до вступления в силу режима прекращения огня ЦАХАЛ сообщил, что юг Израиля в ночь на 24 июня подвергся обстрелу иранскими ракетами. В городе Беэр-Шева ракета попала в жилой дом. Погибли, по последним данным медицинских служб, четыре человека, более 20 пострадали, пишет The Times of Israel. В свою очередь ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на 24 июня нанес удары по пусковым установкам баллистических ракет на западе Ирана.
Трамп начал договариваться о прекращении войны вскоре после того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам в ночь с 21 на 22 июня, пишет Axios со ссылкой на источники. Президент США поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу сообщить иранцам о своем желании договориться о прекращении боевых действий. В Тегеране же заявили, что дипломатия станет возможной только после того, как они нанесут ответный удар. При этом перед началом атаки на авиабазу США Аль-Удейд Иран через Катар предупредил Вашингтон, когда и по каким целям он намерен нанести удар.
Сразу после удара Иран направил еще одно сообщение через Катар, уведомив Белый дом о том, что больше не будет наносить удары по объектам США. В Вашингтоне заявили, что не будут отвечать на иранский удар. Вечером 23 июня, когда стало ясно, что иранская атака завершена, Трамп позвонил Нетаниягу и заявил, что хочет прекратить войну. Премьер Израиля согласился на прекращение огня.
Затем Трамп поговорил с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, а вице-президент США Джей Ди Вэнс — с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани. Последний связался с Ираном и окончательно согласовал условия прекращения огня, включая время его начала. О том, что согласие Тегерана на прекращение огня получил премьер-министр Катара, пишет также Reuters со ссылкой на источник. Когда все было согласовано, Трамп объявил о прекращении огня в своем посте в социальной сети Truth Social, пишет Axios.
Вскоре после наступления режима прекращения огня ЦАХАЛ объявил, что с территории Ирана по Израилю запущены ракеты. Израильские средства ПВО успешно перехватили как минимум одну иранскую ракету.