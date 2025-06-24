Трамп: Израиль и Иран договорились о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня.

К моменту публикации новости власти Израиля и Ирана не подтвердили слова американского президента.

По словам Трампа, прекращение огня начнет поэтапно вступать в силу примерно через шесть часов после его объявления (то есть около 7 утра 24 июня по Москве). За это время, написал Трамп в своей соцсети Truth Social, обе страны завершат уже начатые операции.

Из слов Трампа следует, что первым режим прекращения огня должен будет ввести в силу Иран, а через 12 часов — Израиль.

«Официально Иран начнет ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ, через 12 часов Израиль начнет ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ, а через 24 часа мир приветствует официальный КОНЕЦ 12-дневной войне. Во время каждого ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ другая сторона будет вести себя МИРНО и УВАЖИТЕЛЬНО», — написал американский лидер.

13 июня Израиль начал наносить удары по целям в Иране, атакуя, в частности, объекты ядерной программы, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. Иран стал наносить ответные удары по территории Израиля.

22 июня США также атаковали Иран, нанеся удары по трем ядерным объектам. 24 июня Иран в ответ атаковал американскую военную базу в Катаре.

Власти Ирана заявляют, что в стране в результате израильских ударов погибли около 500 человек и около 3500 получили ранения. Власти Израиля говорят, что в результате атак Ирана погибли 24 человека и пострадали больше тысячи.