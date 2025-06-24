Трамп объявил, что соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем вступило в силу

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о прекращении огня между Израилем и Ираном вступила в силу.

«Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Из поста, опубликованного Трампом за несколько часов до этого, следовало, что первым перемирие начнет соблюдать Иран, а через 12 часов к соглашению о прекращении огня присоединится Израиль.

Трамп также особо отметил, что соглашение не удалось бы заключить «без таланта и мужества наших великих пилотов B-2» и других причастных к американскому удару по объектам, связанным с иранской ядерной программой.

Иранcкое телевидение, пишет The Times of Israel, объявило о начале прекращения огня. Израильские правительственные источники сообщили, что перемирие продержится, если его поддержат все стороны.

Обновление: Израиль заявил, что поддерживает прекращение огня. Соответствующее заявление опубликовал офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, поблагодарив США и лично президента Трампа «за их поддержку в обороне и участие в устранении ядерной угрозы Ирана». На любое нарушение перемирия, подчеркивается в заявлении, Израиль будет отвечать силой.

Израиль 13 июня начал наносить удары по целям в Иране, атакуя, в частности, объекты ядерной программы, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. Иран стал наносить ответные удары по территории Израиля.

22 июня США также атаковали Иран, нанеся удары по трем ядерным объектам. 24 июня Иран в ответ атаковал американскую военную базу в Катаре.

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