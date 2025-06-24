«У нас есть две страны, которые воюют так упорно и так долго, что сами не понимают, какого хрена они делают». Трамп обвинил Израиль и Иран в срыве перемирия

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал Израиль и Иран, которые, по его мнению, уже нарушили режим прекращения огня, объявленный несколько часов назад.

Отправляясь на саммит НАТО в Гааге, Трамп в разговоре с журналистами высказал недовольство обеими сторонами конфликтами, но, как отмечает CNN, особенно Израилем, который «обрушился» на Иран, «как только мы заключили сделку».

«У нас есть две страны, которые воюют так упорно и так долго, что сами не понимают, они делают», — заявил Трамп.

«Израиль, как только мы заключили сделку, сразу же начал сбрасывать бомбы, подобных которым я никогда раньше не видел», — добавил президент США.

Трамп продолжил критиковать Израиль в своей соцсети Truth Social. Он призвал Израиль «не сбрасывать бомбы», иначе это будет «серьезным нарушением». Примерно через 40 минут он опубликовал еще один пост, в котором говорилось, что Израиль не собирается атаковать Иран, а все самолеты развернутся и отправятся на базу.

В ночь на 24 июня Трамп объявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Утром он сообщил, что режим прекращения огня начал действовать.

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