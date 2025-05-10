Последствия пакистанского удара по индийскому Джамму, 10 мая 2025 года Anindito Mukherjee / Getty Images

Индия и Пакистан при посредничестве США договорились о прекращении огня с 17:00 субботы, 10 мая, по местному времени (14:30 мск). Первым об этом заявил президент США Дональд Трамп, а следом подтвердили министры иностранных дел Пакистана Исхак Дар и Индии Викрам Мисри. Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что в роли посредника выступал вице-президент Джей Ди Вэнс и что Индия и Пакистан «согласились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной площадке».

Обе страны уже полностью открыли свое воздушное пространство. Его закрытые в начале войны вызвало значительные перебои в авиасообщении на всем Евразийском континенте.

Таким образом, война между Индией и Пакистаном продлилась четыре дня — с 7 мая. Она началась с индийских ракетных, воздушных и артиллерийских ударов по территории Пакистана. Пакистанские силы нанесли особенно значительную серию ударов по Индии в ночь на 10 мая.

Обе стороны обвинили друг друга в ударах по гражданским объектам, в том числе по больницам. Обе заявляют о десятках погибших гражданских лиц, но окончательных и независимо подтвержденных данных об этом пока нет.

Эскалация давнего индо-пакистанского конфликта началась после теракта 22 апреля близ города Пахалгам в индийской части Кашмира. Группа боевиков напала на туристов, погибли 26 человек. Ответственность за теракт взял на себя «Фронт сопротивления» — подразделение исламистской организации «Лашкар-е-Тайба». Впрочем, уже через несколько дней «Лашкар-е-Тайба» опровергла свою причастность к нападению и стала утверждать, что заявление о взятии ответственности разместили от имени «Фронта сопротивления» индийские государственные хакеры.

Индия уже давно обвиняет Пакистан в поддержке террористических группировок и использовании их в качестве прокси. Целями первых индийских ударов по пакистанской территории были, по утверждениям индийской стороны, объекты террористической инфраструктуры, в том числе лагеря подготовки боевиков и джихадистские медресе.

Скоротечная война свелась к обмену ударами через границу. Ни одна из сторон не стала проводить наземную операцию. Боевые действия были в основном ограничены приграничными территориями, прежде всего спорным регионом Кашмир — с той существенной оговоркой, что столица Пакистана Исламабад находится в непосредственной близости от Кашмира. И Индия, и Пакистан не преминули напомнить друг другу, что обладают ядерным оружием, но дальше грозных заявлений дело не пошло.

Помимо людских потерь и материального ущерба (сбитых самолетов, разбомбленных баз и складов и тому подобного), существенным последствием конфликта уже стало значительное понижение уровня дипломатических отношений между Индией и Пакистаном: сокращены штаты посольств, аннулированы визы, закрыты границы. Приостановлено действие важнейших соглашений, которые десятилетиями регулировали отношения между странами, в том числе договор 1960 года о совместном использовании вод реки Инд и Симлское соглашение 1972 года, определяющее статус-кво в спорном регионе Кашмир.

В затяжном индо-пакистанском конфликте (он продолжается с 1947 года) обострение весны 2025 года стало самым значительным по меньшей мере с 1999 года (так называемая Каргильская война) — и вторым крупным боевым столкновением с тех пор, как обе стороны заявили о своем ядерном статусе (Индия — в 1974-м, Пакистан — в 1998-м).

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