В 2019 году было много отличных мемов: про Cybertruck, малыша Йоду и бумеров. Вам нужно проголосовать за лучший ☝️

«Медуза» подводит итоги года, а значит, самое время вспомнить, что нас смешило в 2019-м — и заодно проголосовать за лучший мем! А вспомнить действительно есть что — ради некоторых мемов выходили на улицы и штурмовали американские военные базы. Мы отобрали самые яркие мемы и составили список из 21 позиции.

За что вы отдадите свой голос? Может, за «окей, бумер»? Или, наоборот, за «миллениалы изобрели»? А может, за Кодзиму-гения или малыша Йоду? Решать вам, но помните: голос у вас только один. Сначала посмотрите весь список и только потом голосуйте.

Внимание, очень много постов из соцсетей! Возможно, они будут какое-то время прогружаться. Если у вас не отображается опрос, попробуйте обновить страницу.

1. Волк, который не выступает в цирке

Благодаря этому мему в рабочем мессенджере «Медузы» появился чат «Волк». Его участники зовут себя стаей, приветствуют друг друга громким «Ау-у-у» и скидывают новости про волков, тигров и львов — в общем, всех участников мема «Волк слабее льва и тигра, но в цирке не выступает». Сам мем родился из вполне серьезных философских цитат на фоне грозных волков, а в этом году резко эволюционировал в постироничный. Непонятно, зачем вообще было сравнивать силу волка и его конкурентов, да и в цирках волки, как выяснилось, все же выступают. И им там так же плохо, как и другим животным.

2. Малыш Йода

О малыше Йоде из нового сериала «Мандалорец» обычно есть только два мнения. Одни хотят его усыновить, а другим кажется, что он похож на помятую советскую куклу. Впрочем, тех, кого он очаровал, все же больше — и потому от постов с зеленым глазастым малышом просто невозможно спрятаться. Тем более, после премьеры каждой серии «Мандалорца» появляются новые мемы: в них малыш то требует включить Тимура Муцураева и «Пчеловода» группы RASA, то что-то забавно пьет из чашки, то просто задумчиво глядит в небо.

Официально игрушек с малышом Йодой пока нет в продаже, но это ничего — американские телеведущие уже вовсю делают свои. Для этого они засовывают игрушки обычного Йоды в микроволновку. Разумеется, повторять за ними ни в коем случае не стоит!

3. Миллениалы изобрели

Мем-рекурсия: миллениалы изобрели новую форму для поговорки «все новое — это хорошо забытое старое». Вообще он довольно старый, но в 2019 году мем обрел второе дыхание.

Миллениалы переизобретают все подряд, от погребов («подземный холодильник!») до шнурков для телефонных чехлов.

4. Окей, бумер

Есть подозрение, что этот мем появился в качестве ответа на «миллениалы изобрели». Потому что во Вселенной должен царить баланс — и раз есть шуточный мем про тех, кто помоложе, то должно быть что-то и про старших.

Вот здесь мы объясняем, стоит ли обижаться, если вас назвали бумером. А еще у нас есть серия тестов для представителей любых поколений.

5. Женщина кричит на кота

Один из любимейших мемов редакции, у нас даже есть собственный эмодзи с этим шипящим котом. На картинке изображена участница телешоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Тэйлор Армстронг, а кот впервые появился в Tumblr в 2018 году. Изначально они не имели никакого отношения друг к другу, но в 2019-м кто-то сопоставил две картинки — и получил совершенно новые смыслы. Теперь этим мемом иллюстрируют любую драматичную ругань.

Динамика отношений Тэйлор Армстронг и шипящего кота легко перекладывается на других людей или персонажей, будь то «Простоквашино» или «Звездные войны».

Есть и такой вариант!

6. Никто, абсолютно никто

В 2019 году шутки по шаблону особенно популярны. Чего стоит только «никто, абсолютно никто». Это мем, который выглядит как разыгранная по ролям сценка. Назойливость и упорство одного из участников разговора подчеркивается репликами его молчаливых собеседников.

7. Песня «Bad Guy» Билли Айлиш

Билли Айлиш называют главной поп-певицей и открытием 2019 года. В мемах она тоже отметилась: звучное «Duh!» из ее главного хита «Bad Guy» на что только не заменяли, включая лай сиба-ину и отрыжку пьяницы Барни Гамбла из мультсериала «Симпсоны».

Hoang Thong

Matthew Fisher

Отдельного внимания заслуживает версия с нарисованным котом Бонго и пародии на «Bad Guy», которые выходят до сих пор.

Beebo

SethEverman

Лучший кавер на песню сделала сама Билли Айлиш. В гостях у Ивана Урганта она исполнила русскую версию «Bad Guy».

Вечерний Ургант

8. Штурм «Зоны 51»

Мем, родившийся из шуточного мероприятия в фейсбуке — и зашедший слишком далеко. Участники встречи назначили на 20 сентября штурм военной базы в Неваде под названием «Зона 51». Там, согласно многочисленным конспирологическим теориям, правительство США прятало инопланетян и супертехнологичное оружие. На операцию по спасению пленных пришельцев подписалось более двух миллионов человек, но к воротам базы в день штурма явилось чуть меньше сотни бунтарей. Все посмеялись, потанцевали, побегали перед солдатами в стиле Наруто, похвастались костюмами инопланетян — и мирно разошлись. Пришельцев не нашли, зато сколько мемов!

9. Кодзима — гений!

Японского геймдизайнера и автора игры Death Stranding Хидео Кодзиму во время его приезда в Москву чествовали как короля. Он поучаствовал в шоу Урганта, провел лекцию в «Стрелке» и подписал ограниченный тираж карты «Тройка» со своим изображением, которую специально для него выпустил Московский метрополитен. «ВКонтакте» и вовсе сделала ему собственный стикер и подсвечивала в комментариях слово «гений». Про геймдизайнера так много писали и шутили, что фраза «Кодзима — гений» оказалась на втором месте среди самых популярных у россиян мемов по версии Google.

10. Я/Мы

Лозунг «Я/Мы», появившийся в связи с преследованием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, за пару месяцев превратился в постироничный мем. Теперь таким образом требуют включить отопление и анонсируют планы немного расслабиться и выпить. 🤷 А ведь начиналось все с первых полос «Коммерсанта», «Ведомостей» и РБК. Но мемефикация была неизбежна.

11. «Чернобыль»

Мемы по «Чернобылю» — штука неоднозначная. С одной стороны, шутки о катастрофе вызывают вопросы, а с другой — это очевидная попытка справиться с горечью, которую неизбежно испытываешь при просмотре сериала HBO и Sky. Как минимум одна цитата оттуда прочно закрепилась в интернете как самостоятельный мем. Речь, конечно же, о фразе «Not great, not terrible» («Не отлично, не ужасно»), которую в шоу произнес заместитель главного инженера ЧАЭС Анатолий Дятлов. Многие подводят ею собственные итоги года.

12. Cybertruck

В конце ноября Илон Маск представил футуристический пикап Cybertruck. Внешний вид автомобиля стал предметом для шуток и обсуждений: кому-то он напомнил детские рисунки, а кому-то — джип Warthog из серии шутеров Halo (лично нас все устраивает!). Маск уже успел прокатиться на Cybertruck по Малибу вместе с певицей Граймс. Без происшествий не обошлось — по пути глава Tesla снес небольшое ограждение. Поток мемов про пикап был настолько мощным, что мы выпустили не одну, а целых две подборки с шутками. Вот некоторые из них.

13. ъуъ съука

Жил-был себе обыкновенный черный кот, а потом его кто-то отфотошопил, сделал злобным (или как минимум чем-то недовольным!) и превратил в абстрактный мем с подписью «ъуъ съука». Скрытого смысла в этом нет, как хотите, так и понимайте.

Иностранцам тоже понравилось. Правда, их версия мема слегка отличается от нашей, да и «ъуъ съука» никто перевести так и не смог.

14. Тарантино в Москве

В августе Квентин Тарантино прилетел в Москву, чтобы представить свой новый фильм «Однажды в… Голливуде». Режиссер погулял с Владимиром Мединским по Красной площади, поглядел на Царь-колокол и немного изучил Кремль. Само собой, фотографии с этой экскурсии растащили на мемы — уж слишком увлеченным на них выглядел Тарантино.

А еще во время приезда Тарантино нюхал российский сыр. Но это уже совсем другая история.

15. Стаканчик кофе из «Игры престолов»

Пожалуй, у стаканчика кофе, попавшего в кадр восьмого сезона «Игры престолов», самая запутанная история из всех мемов в этом списке. Сначала все подумали, что Эмилия Кларк просто забыла убрать свой кофе из Starbucks. Позже оказалось, что никакой это был не Starbucks. Затем стаканчик убрали из серии с помощью монтажа. В конце концов выяснилось, что Кларк ни в чем не виновата — и кофе принадлежал Конлету Хиллу, исполнителю роли мастера над шептунами Вариса. Нужно признать, сюжетный поворот вполне в духе «Игры престолов». Но мы не уверены, что история действительно завершилась. Вдруг в 2020 году зрителям раскроют какие-нибудь новые подробности судьбы того самого стаканчика!

16. Разбойничающий гусь

В 2019 году гусь-задира из игры Untitled Goose Game стал лицом сетевого анархизма. Птица просто брала свое, сеяла хаос и ни о чем не сожалела. В частности, гусь застрелил эрцгерцога Франца Фердинанда.

Ну и конечно же!

17. Киану Ривз

Кажется, в 2019 году Киану Ривз окончательно стал самым обожаемым человеком в интернете. И дело не только в фильмах, в которых он снимается, но и в его собственном обаянии. Летом на игровой выставке E3 Ривз представлял польскую игру Cyberpunk 2077. Во время презентации один из зрителей неожиданно крикнул ему «Youʼre breathtaking!» («Ты изумительный!»). Актер не растерялся и ответил, что изумительные тут на самом деле зрители. Может показаться, что это постановка или дежурная фраза для фанатов, но достаточно посмотреть на реакцию и поведение Ривза в этот момент — и сразу станет понятно, почему актеру поверили.

Выступление Киану Ривза на E3 xXBrokenSilence616Xx

Так фраза «Youʼre breathtaking!» превратилась в самый позитивный мем года. Теперь слова Ривза используют для того, чтобы подбодрить кого-то. И это прекрасно!

18. Игла мужского одобрения

В скандальной рекламе Reebok с автором феминистского телеграм-канала «Женская власть» Залиной Маршенкуловой призывали пересаживаться «с иглы мужского одобрения на мужское лицо».

Посты с этими слоганами Reebok удалил, но шутки уже было не остановить. Добрались даже до Ленина!

19. Психотерапевт

Еще один мем с шутками по шаблону. Воображаемый психотерапевт убеждает пациента, что чего-то странного не существует — и вообще все в порядке. А потом появляется профессор Леголасов…

20. Джокер

Фильм Тодда Филлипса c Хоакином Фениксом в главной роли мгновенно разлетелся на цитаты: «Думал, моя жизнь — трагедия, а это комедия», «У меня все мысли негативные», «Будешь объявлять, назови меня Джокером». Мемов еще больше: тут и Джокер, сбитый автомобилем, и танцующий малыш-Джокер, и знаменитая лестница из фильма, у которой фотографировались фанаты. В общем, уже сейчас понятно, что Джокер в исполнении Феникса с нами явно надолго.

И если ваш психотерапевт утверждал, что Ольги Бузовой — Джокера не существует, у нас для вас плохие новости.

Super

21. «Гоблин» требует свиней

Самый безумный ролик года. Просто посмотрите сами, а если уже видели — пересмотрите. Блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков и историк Клим Жуков развлекаются с резиновыми свиньями.

Валерий Кащук

Дошло даже до Путина (ха-ха, ну почти!).

Гоблин дозвонился до Путина Anonymous Channel RUS

А также…

А теперь главное — опрос!

Просматривал все мемы Максим Иванов