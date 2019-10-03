шапито
Злобный гусь крадет ключи от машины у героев «Сверхъестественного», стреляет во Франца Фердинанда и летит на крыльях ночи Это мемы по мотивам Untitled Goose Game
Источник: Meduza
20 сентября на PC, Maс и Nintendo Switch вышла игра Untitled Goose Game. Ее главный герой — отпетый гусь-разбойник, который изобретательно портит жизнь обитателям мирной деревни. Игра уже попала в топ бестселлеров Switch. Но коммерческим успехом дело не ограничилось: гусь стал героем мемов — и фактически захватил твиттер.
Теперь гуся делают героем других видеоигр, сериалов и фильмов. Например…
«Сверхъестественное»
«Черный плащ»
«Ведьмак 3»
«Благие знамения»
Dark Souls
Впрочем, злобный гусь чувствует себя хорошо не только в мире видеоигр. Он вообще вписывается в любой контекст.