Злобный гусь крадет ключи от машины у героев «Сверхъестественного», стреляет во Франца Фердинанда и летит на крыльях ночи Это мемы по мотивам Untitled Goose Game

20 сентября на PC, Maс и Nintendo Switch вышла игра Untitled Goose Game. Ее главный герой — отпетый гусь-разбойник, который изобретательно портит жизнь обитателям мирной деревни. Игра уже попала в топ бестселлеров Switch. Но коммерческим успехом дело не ограничилось: гусь стал героем мемов — и фактически захватил твиттер.

Теперь гуся делают героем других видеоигр, сериалов и фильмов. Например…

«Сверхъестественное»

«Черный плащ»

«Ведьмак 3»

«Благие знамения»

Dark Souls

Впрочем, злобный гусь чувствует себя хорошо не только в мире видеоигр. Он вообще вписывается в любой контекст.