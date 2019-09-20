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шапито

Гусь-задира играет на губной гармошке, делает «га-га-га» в колодец и пугает садовников. Этим гусем можете стать вы!

Источник: Meduza

Студия House House выпустила симулятор разбойного гуся Untitled Goose Game для компьютеров и консоли Nintendo Switch. У главного героя в жизни только одна цель — достать всех жителей спокойной деревни своим громогласным «га-га-га».

Трейлер игры
House House

Вот чем занимается гусь-задира:

  • гоняет местных детей;
  • убегает от разгневанных домохозяек со шваброй;
  • крадет — тут можно, к примеру, стащить мешок, радио или соломенную шляпу;
  • пугает исподтишка садовников;
  • топит в бассейне чью-то курительную трубку и одежду (кажется, чистую!);
  • кричит в колодец и делает «га-га» в губную гармошку.
Игровой процесс
House House

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