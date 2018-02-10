В Новой Зеландии умер 40-летний бисексуальный гусь Томас. Больше половины жизни он провел с черным лебедем

В Новой Зеландии умер гусь-долгожитель Томас, который полжизни состоял в отношениях с черным лебедем, а в старости помогал другим птицам, несмотря на проблемы со здоровьем. Об этом в начале февраля сообщил Веллингтонский центр реабилитации птиц. Томасу было около 40 лет.

Томас отказался от общества своих сородичей в юности, выбрав своим партнером черного лебедя Генри. Вдвоем они провели около 18 лет. Когда Генри нашел себе пару среди лебедей — Генриетту — Томас остался с ними и еще шесть лет помогал им растить потомство, выступая в роли второго отца. За это время нетипичная семья из двух лебедей и одного гуся вырастила 68 лебедят.

It is with a heavy heart, we announce the passing of our beloved blind goose Thomas. :( :'( Thomas, in his almost 40... Опубликовано Wellington Bird Rehabilitation Trust 5 февраля 2018 г.

Когда в 2009 году Генри не стало, а Генриетта наша себе нового друга, Томас завел гетеросексуальные отношения (на этот раз с гусыней) и даже стал отцом. Но эта пара распалась, а здоровье Томаса стало ухудшаться. Сначала он ослеп на один глаз (тогда Веллингтонский центр реабилитации птиц взял его под опеку), а затем и на оба. В центре он подружился с другими слепыми птицами и даже помогал растить птенцов разных видов — как считают в центре, «из ностальгических соображений».

«Спасибо тебе, Томас, за то, что ты доказал: есть жизнь и после потери зрения. Ты был для нас вдохновляющим примером», — написали сотрудники Веллингтонского центра в фейсбуке.