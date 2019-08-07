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Тарантино в Москве. Российские СМИ пишут о каждом его шаге — даже если режиссер просто нюхает сыр или ест холодец (а в соцсетях как всегда шутят)
Источник: Meduza
Квентин Тарантино прилетел в Москву, чтобы представить свой новый фильм «Однажды… в Голливуде». Министр культуры РФ Владимир Мединский устроил режиссеру экскурсию по Красной площади и Кремлю (а еще подарил сборник стихов Бориса Пастернака).
Фотографии с впечатленным Тарантино мгновенно превратились в мем, а его многочисленные шутки, например, про «Что нужно сделать, чтобы тебя похоронили в Кремле?», попали в заголовки российских изданий. Теперь СМИ любое действие режиссера превращают в новости, а пользователи соцсетей — в шутки.
О чем пишут в СМИ
- «Квентина Тарантино в Москве накормили холодцом из краба»
- «Тарантино захотел быть похороненным в Кремле»
- «Квентин Тарантино проявил живой интерес к условиям захоронения в кремлевской стене»
- «Тарантино угостился сыром зятя Стерлигова в Подмосковье»
- «Квентин Тарантино в легкой летней рубашке покорил главную крышу Москвы (фоторепортаж)»
- «Тарантино в Москве потер на счастье Царь-колокол»
- «Любимый фильм Квентина Тарантино снимался в Баку»
- «Тарантино посоветовал Ридли Скотту снять фильм про Царь-пушку»
- «Тарантино признался, что не стал бы снимать фильм с Царь-пушкой»
О чем шутят в соцсетях
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