Квентин Тарантино прилетел в Москву, чтобы представить свой новый фильм «Однажды… в Голливуде». Министр культуры РФ Владимир Мединский устроил режиссеру экскурсию по Красной площади и Кремлю (а еще подарил сборник стихов Бориса Пастернака).

Фотографии с впечатленным Тарантино мгновенно превратились в мем, а его многочисленные шутки, например, про «Что нужно сделать, чтобы тебя похоронили в Кремле?», попали в заголовки российских изданий. Теперь СМИ любое действие режиссера превращают в новости, а пользователи соцсетей — в шутки.

О чем пишут в СМИ

О чем шутят в соцсетях

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Бонус. Тарантино нюхает российский сыр

Максим Иванов