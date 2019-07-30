Тарантино выбрал любимые песни из своих фильмов Послушайте этот плейлист! 💃🕺

Valeria Macon / AFP / Scanpix / LETA

Квентин Тарантино составил плейлист из более чем 60 любимых композиций, звучавших в его фильмах. Все песни собраны на стриминговом сервисе Spotify, который продвигает новую картину режиссера «Однажды… В Голливуде» — ранее на платформе опубликовали полный саундтрек к нему и подкаст, в котором Тарантино объясняет, как выбирал музыку к кино.

В плейлисте собраны как самые узнаваемые песни из фильмов режиссера («Bang Bang» Нэнси Синатры, «You Never Can Tell» Чака Берри), так и менее запомнившиеся зрителям композиции. Весь плейлист идет более трех часов.

В России Spotify не работает без VPN. Поэтому мы пересобрали для вас плейлист Тарантино в Apple Music:

Еще о том, как режиссер выбирает музыку к кино можно узнать из подкаста КиноПоиска «Шум и яркость», который ведет музыкальный критик Лев Ганкин. В выпуске про Тарантино он рассказывает, как малоизвестные композиции обретают в его фильмах новую жизнь.