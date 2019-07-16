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Квентин Тарантино составил список фильмов о свингующих 1960-х. Все они повлияли на его новую картину «Однажды… в Голливуде»

Источник: Meduza

Chris Delmas / AFP / Scanpix / LETA

Режиссер Квентин Тарантино составил список из 10 фильмов, повлиявших на его новую картину «Однажды… в Голливуде», действие которой происходит в Лос-Анджелесе 1969 года. Список так и называется — «„Однажды… в Голливуде“ и Квентин Тарантино представляют — свингующие 1960-е». В подборку попали ленты, вышедшие на экраны в период с 1958-го по 1970-й. Их начнут транслировать по телевидению в более чем 80 странах за неделю до американской премьеры «Однажды… в Голливуде» (состоится 26 июля). Фильмы будут сопровождаться комментариями Тарантино и сценариста Кима Моргана. При этом российская премьера девятой картины режиссера намечена на 8 августа — и пока неясно, покажут ли в России эти «Свингующие 1960-е».