Квентин Тарантино составил список фильмов о свингующих 1960-х. Все они повлияли на его новую картину «Однажды… в Голливуде»
Режиссер Квентин Тарантино составил список из 10 фильмов, повлиявших на его новую картину «Однажды… в Голливуде», действие которой происходит в Лос-Анджелесе 1969 года. Список так и называется — «„Однажды… в Голливуде“ и Квентин Тарантино представляют — свингующие 1960-е». В подборку попали ленты, вышедшие на экраны в период с 1958-го по 1970-й. Их начнут транслировать по телевидению в более чем 80 странах за неделю до американской премьеры «Однажды… в Голливуде» (состоится 26 июля). Фильмы будут сопровождаться комментариями Тарантино и сценариста Кима Моргана. При этом российская премьера девятой картины режиссера намечена на 8 августа — и пока неясно, покажут ли в России эти «Свингующие 1960-е».
«Походка стрелка» (1958)
Режиссер: Фил Карлсон
В ролях: Ван Хефлин, Тэб Хантер, Кэтрин Грант и Джеймс Даррен
О чем: Вестерн о суровом владельце ранчо и его сыновьях.
«Битва в Коралловом море» (1959)
Режиссер: Пол Уэндкос
В ролях: Клифф Робертсон, Гия Скала, Тэру Симада и Патриция Каттс
О чем: Боевик об американских разведчиках, которые пытаются сбежать с японской военной базы.
«Всадники из Аризоны» (1965)
Режиссер: Уильям Уитни
В ролях: Оди Мерфи, Майкл Данте, Бен Купер и Бастер Краббе
О чем: Вестерн, в котором преступники помогают рейнджерам из Аризоны поймать членов собственной банды.
«Молотоголовый» (1968)
Режиссер: Дэвид Миллер
В ролях: Винс Эдвардс, Джуди Гисон, Питер Вон и Диана Дорс
О чем: Триллер о британском солдате. Ему предстоит остановить преступника, который задумал похитить секреты НАТО.
«Команда разрушителей» (1968)
Режиссер: Фил Карлсон
В ролях: Дин Мартин, Эльке Зоммер, Шэрон Тейт и Нэнси Кван
О чем: Боевик об американском шпионе. Суперагент сражается с хитроумным графом, который украл в США столько золота, что спровоцировал финансовый кризис.
«Боб и Кэрол, Тед и Элис» (1969)
Режиссер: Пол Мазурски
В ролях: Натали Вуд, Роберт Калп, Эллиотт Гулд и Дайан Кэннон
О чем: Мелодрама о супругах из Калифорнии, которые пробуют разнообразить свою половую жизнь.
«Цветок кактуса» (1969)
Режиссер: Джин Сэкс
В ролях: Уолтер Мэттау, Ингрид Бергман, Голди Хоун и Джек Уэстон
О чем: Комедия о холостяке, которому приходится врать, что он женат.
«Беспечный ездок» (1969)
Режиссер: Деннис Хоппер
В ролях: Питер Фонда, Деннис Хоппер, Джек Николсон и Тони Бэзил
О чем: Драма о байкерах, путешествующих по Америке в поисках свободы.
«Ателье моделей» (1969)
Режиссер: Жак Деми
В ролях: Анук Эме, Гэри Локвуд, Александра Хэй и Кэрол Коул
О чем: Драма о человеке без цели — и его одержимости французской моделью.
«Напрямик» (1970)
Режиссер: Ричард Раш
В ролях: Эллиотт Гулд, Кэндис Берген, Роберт Ф. Лайонс, Джефф Кори и Харрисон Форд
О чем: Мелодрама о ветеране войны во Вьетнаме. Главный герой поступает в колледж, чтобы стать учителем английского. Он разрывается между своими собственными желаниями и сочувствием к студентам, выступающим против истеблишмента.