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Посмотрите трейлер «Однажды в Голливуде». Это новый фильм Квентина Тарантино с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом 🎥
Meduza
Студия Sony Pictures выпустила трейлер «Однажды в Голливуде» — девятого фильма Квентина Тарантино. В картине снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби и Аль Пачино.
Трейлер на русском
Трейлер на английском
Действие «Однажды в Голливуде» происходит в 1969 году. В центре сюжета находятся телевизионный актер Рик Далтон (Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Питт), которые пытаются попасть на киноэкраны. Далтон и Бут — соседи актрисы Шэрон Тейт. В ночь на 9 августа 1969 года Тейт и еще несколько человек, находившихся в ее доме, были убиты членами секты Чарльза Мэнсона.
В России фильм выйдет 8 августа.