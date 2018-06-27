Леонардо ди Каприо и Брэд Питт из 1960-х: первое фото со съемок фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино

Актер Леонардо ди Каприо выложил первую фотографию со съемок фильма «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино. На снимке он стоит рядом с Брэдом Питтом.

A post shared by Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) on Jun 27, 2018 at 6:00am PDT

Ди Каприо и Питт исполняют в фильме главные роли — телевизионного актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, которые пытаются попасть в кинобизнес. Их история разворачивается на фоне убийства актрисы Шэрон Тейт сектой Чарльза Мэнсона в 1969-м году: Далтон и Бут оказываются соседями Тейт и ее мужа, режиссера Романа Полански.

В фильме Тарантино также снялись Марго Робби, Дакота Фаннинг и Аль Пачино. «Однажды в Голливуде» выйдет в августе 2019 года.

Фотографии самого Леонардо ди Каприо в инстаграме актера (на него подписаны 24 миллиона пользователей) редкость — обычно он выкладывает фото животных и призывы помочь благотворительным фондам. Предыдущий портрет ди Каприо был опубликован в аккаунте в апреле.