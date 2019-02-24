игры

Леонардо ди Каприо или Брэдли Купер? Угадайте по голосу! Тест «Медузы»

24 февраля в театре «Долби» состоится 91-я церемония вручения наград премии «Оскар». Для подготовки к ней мы взяли несколько оскароносных фильмов и попросили сотрудников редакции «Медузы» изобразить сцены из них. А после этого подставили аудио из оригинала. Если вы смотрите фильмы в дубляже, вам будет ой как непросто. Сможете отличить Мэрил Стрип от Натали Портман? А Райана Гослинга от Джеймса Франко? Давайте проверим!

Пройти тест

Фото: Christopher Polk / Getty Images