Билли Айлиш исполнила русскую версию «Bad Guy» в «Вечернем Урганте»

Американская певица Билли Айлиш, выступившая в конце августа с двумя аншлаговыми концертами в Москве и Санкт-Петербурге, посетила шоу «Вечерний Ургант». Выпуск шоу с Билли Айлиш был показан вечером 9 сентября.

Вечерний Ургант

В ходе интервью ведущий Иван Ургант рассказал, что в России певицу и ее поклонников принято сокращенно называть «беляшами», и подарил Билли Айлиш инструкцию, как делать беляши и чебуреки. Также певица поучаствовала в конкурсе «Сколько процентов Билли Айлиш в тебе?», набрав максимальный результат.

В конце Ургант предложил Билли Айлиш исполнить ее главный хит «Bad Guy», но оставив в нем только русские слова. Композицию сыграл фолк-проект «Репа&Поверье» на русских народных инструментах. Партия певицы состояла из одного слова «Да».