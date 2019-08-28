В Москве прошел грандиозный концерт Билли Айлиш. Посмотрите, что вы пропустили

27 августа в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошел концерт американской певицы Билли Айлиш. Билеты на него закончились сразу после начала продаж: 17-летнюю певицу пришли послушать 14 тысяч человек, они пели все песни Айлиш наизусть, а самые преданные фанаты занимали место в очереди на вход с самого утра. Благодаря тому, что записи всего сет-листа появились на ютьюбе, можно оценить грандиозность концерта даже тем, кто не попал в «Мегаспорт». Все треки идут в том порядке, в каком Билли Айлиш исполняла их в Москве.

Осторожно! В некоторых видео присутствует нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на красноухих черепашек, которые едят арбуз.

bad guy

Denchik TRAVELLER

my strange addiction

Anton Sazonov

you should see me in a crown

A G

Вот как это выглядело сверху:

Meduza

idontwannabeyouanymore

Anton Sazonov

watch / &burn

Metalcora

COPYCAT

В начале толпа кричит «Спасибо», но Билли не сразу понимает, что это значит.

A G

WHEN I WAS OLDER

A G

wish you were gay

Metalcora

xanny

Metalcora

all the good girls go to hell

Anton Sazonov

ilomilo

Anton Sazonov

bellyache

Anton Sazonov

bitches broken hearts

Metalcora

i love you

Как рассказала Билли, эту песню они сочинили вместе с братом Финниасом, сидя на кровати в три часа ночи. Поэтому на концерте они тоже исполняют ее на кровати!

Anton Sazonov

ocean eyes

Anton Sazonov

when the partyʼs over

Здесь Билли просит убрать телефоны и насладиться моментом.

A G

bury a friend

Anton Sazonov

bad guy — на бис!

A G