В Москве прошел грандиозный концерт Билли Айлиш. Посмотрите, что вы пропустили
27 августа в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошел концерт американской певицы Билли Айлиш. Билеты на него закончились сразу после начала продаж: 17-летнюю певицу пришли послушать 14 тысяч человек, они пели все песни Айлиш наизусть, а самые преданные фанаты занимали место в очереди на вход с самого утра. Благодаря тому, что записи всего сет-листа появились на ютьюбе, можно оценить грандиозность концерта даже тем, кто не попал в «Мегаспорт». Все треки идут в том порядке, в каком Билли Айлиш исполняла их в Москве.
Осторожно! В некоторых видео присутствует нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на красноухих черепашек, которые едят арбуз.
bad guy
my strange addiction
you should see me in a crown
Вот как это выглядело сверху:
idontwannabeyouanymore
watch / &burn
COPYCAT
В начале толпа кричит «Спасибо», но Билли не сразу понимает, что это значит.
WHEN I WAS OLDER
wish you were gay
xanny
all the good girls go to hell
ilomilo
bellyache
bitches broken hearts
i love you
Как рассказала Билли, эту песню они сочинили вместе с братом Финниасом, сидя на кровати в три часа ночи. Поэтому на концерте они тоже исполняют ее на кровати!
ocean eyes
when the partyʼs over
Здесь Билли просит убрать телефоны и насладиться моментом.