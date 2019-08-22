Ютьюбер подружился с маленькими черепахами. Он угощает их клубникой и арбузной пиццей (да!)

Смотреть на жующих черепах — одно удовольствие. Во-первых, они милые. Во-вторых, это успокаивает. В-третьих, в чудесных роликах, которые записывает ведущий ютьюб-канала The Fish Whisperer, можно увидеть специальную пиццу для черепах — из долек арбуза и с начинкой из рыбы!

The Fish Whisperer

В роликах черепахи с громким хрустом откусывают небольшие кусочки пищи, после чего сразу же бегут к пруду. Но не потому, что стесняются — просто вода помогает им проглатывать еду. Ютьюбера уже упрекнули в недостаточной заботливости. Ведь можно было принести стакан воды и трубочку, чтобы его друзьям не приходилось каждый раз носиться туда-сюда.

The Fish Whisperer

Кроме арбузов и рыбы черепах угощают клубникой, морковкой, яблоками и даже мороженым.

The Fish Whisperer

А в некоторых видео The Fish Whisperer делает для черепах новый земляной настил, чтобы им было удобнее выбираться из родного пруда.

The Fish Whisperer