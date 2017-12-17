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Огромные черепахи разбили стекло и попытались сбежать из иркутского зоопарка. Дважды!

Meduza
09:10, 17 декабря 2017

В иркутском частном зоопарке дважды за день предотвратили побег двух черепах. О происшествии 14 декабря написали в паблике «Иркутской зоогалереи».

Сначала пара шпороносных черепах Шрек и Фиона разбила стекло своего вольера (они сделали это панцирями и не порезались). Одному из владельцев зоопарка Вадиму Ивушкину пришлось сесть на черепаху (судя по всему, на Шрека), чтобы удержать ее.

Через несколько часов Шрек с Фионой смогли сломать и временное ограждение, после чего снова вылезли из вольера. На этот раз их обнаружил и «принял меры к задержанию» местный кот Батон.

В зоопарке отметили, что теперь Шреку и Фионе вне очереди соорудят новый дом. Для этого отложат строительство террариума для крокодила Кильки, на который краудфандингом собрали более 120 тысяч рублей.

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