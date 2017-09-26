Вежливый канадец попросил медведей уйти с его двора. Они ушли

Житель канадского города Виктория Джордан Коут заметил во дворе своего дома медведицу с двумя детенышами. Он вежливо попросил их удалиться, и животные его послушались.

«Ребят, мне надо, чтобы вы ушли. Ладно?» — сказал Коут медведям. Когда они начали уходить, он добавил: «Надеюсь, вам понравился мой двор. Хорошего дня!»

Джордан Коут рассказал телеканалу CTV, что он понятия не имел, что происходит во дворе. Он услышал лай собаки и вышел на улицу. Обнаружив медведей, он запустил собаку домой, а затем вышел со включенной камерой и попросил животных уйти. Коут подчеркнул, что собака и медведи держались на расстоянии друг от друга.