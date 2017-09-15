шапито
В Москве лось сбежал от полицейских. И чуть не утонул в пруду в Выхино
Днем 15 сентября москвичи обнаружили у станции метро «Выхино» дикого лося — животное гуляло по проезжей части. Полицейские попытались поймать его, но лось оказал сопротивление и убежал в сторону Кусковского лесопарка.
Лось добрался до Большого графского пруда в парке Радуга (около двух километров от метро), зашел в него и, по сообщениям очевидцев, начал тонуть. Хотя считается, что лоси хорошо плавают.
Но все закончилось хорошо: спасатели подобрались к животному на надувной лодке и вытащили его на берег. Теперь МЧС выясняет, как лось оказался в городе.