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В Москве лось сбежал от полицейских. И чуть не утонул в пруду в Выхино

Meduza
12:59, 15 сентября 2017

Днем 15 сентября москвичи обнаружили у станции метро «Выхино» дикого лося — животное гуляло по проезжей части. Полицейские попытались поймать его, но лось оказал сопротивление и убежал в сторону Кусковского лесопарка.

Лось добрался до Большого графского пруда в парке Радуга (около двух километров от метро), зашел в него и, по сообщениям очевидцев, начал тонуть. Хотя считается, что лоси хорошо плавают.

Но все закончилось хорошо: спасатели подобрались к животному на надувной лодке и вытащили его на берег. Теперь МЧС выясняет, как лось оказался в городе.

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