В Москве лось сбежал от полицейских. И чуть не утонул в пруду в Выхино

Днем 15 сентября москвичи обнаружили у станции метро «Выхино» дикого лося — животное гуляло по проезжей части. Полицейские попытались поймать его, но лось оказал сопротивление и убежал в сторону Кусковского лесопарка.

A post shared by Timur K (@wonderful_world_people) on Sep 15, 2017 at 4:50am PDT

A post shared by Olga❤️💙⚽️🏒🏀 (@olya_kc) on Sep 15, 2017 at 3:34am PDT

Лось добрался до Большого графского пруда в парке Радуга (около двух километров от метро), зашел в него и, по сообщениям очевидцев, начал тонуть. Хотя считается, что лоси хорошо плавают.

A post shared by Тулупова Мария (@polmary) on Sep 15, 2017 at 3:57am PDT

Но все закончилось хорошо: спасатели подобрались к животному на надувной лодке и вытащили его на берег. Теперь МЧС выясняет, как лось оказался в городе.