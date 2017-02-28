В Аризоне черепаха подружилась с крольчонком!

В отеле «Ритц-Карлтон», расположенном недалеко от горда Тусон (штат Аризона), живет африканская черепаха по кличке Вамба. И она подружилась с крольчонком!

Кролику около двух недель. Впервые охрана отеля заметила его ночью — он сидел у шеи Вамбы и, видимо, грелся.

На следующее утро рейнджер Рон Бринк, осматривающий территорию отеля, также обнаружил кролика рядом с черепахой. Вамба делилась с крольчонком едой и не давала рейнджеру забрать его. По словам Бринка, черепаха начала хрипеть и стонать, когда он попытался взять кролика на руки.

Теперь Вамба опекает крольчонка, а сотрудники отеля ей помогают.