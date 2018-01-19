Американец получил полгода тюрьмы за продажу огромной краденой черепахи. Она не подошла ему по размеру

17 июля 2017 года из заповедника Alley Pond в Куинсе, одном из районов Нью-Йорка, пропала шпороносая африканская черепаха по кличке Миллениум. Шпороносые черепахи— одни из крупнейших в мире, Миллениум тоже не отличается скромными размерами, он весит почти 45 килограммов.

37-летний житель Куинса Шон Уотерс, большой поклонник черепах, повстречался с похитителями и купил у них животное — по крайней мере, так утверждает он сам. Где хранить черепаху, он не подумал: мать Шона не позволила бы ему держать огромную рептилию дома. Он нашел через сервис объявлений Craigslist владельца небольшой мускусной черепахи (ее вес редко превышает 600 граммов) и договорился поменяться, но с доплатой за Миллениума в размере 300 долларов. Гигантскую черепаху Уотерс вез по городу на тележке из супермаркета, таким же образом он сел вместе с Миллениумом на поезд до Коннектикута, где жил покупатель.

Уже после сделки новый владелец черепахи включил телевизор и понял, что ему достался украденный из заповедника 17-летний Миллениум. В полиции быстро разобрались, куда делась черепаха, и вскоре Уотерсу предъявили обвинения. Он полностью признал вину. В четверг, 18 января, мужчину приговорили к 6 месяцам тюрьмы.

Stolen rare African tortoise found safe New York Daily News

«Я знаю, что над Шоном [в тюрьме] все будут смеяться. Он не убийца и не наркоторговец. Он просто любит животных», — сказала после суда мать Шона Уотерса.

Настоящих похитителей Миллениума так и не нашли. Черепаху после пропажи вернули в заповедник Alley Pond, у Миллениума все хорошо.